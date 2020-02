Kate Middleton incinta? Indizi sulla possibile quarta gravidanza

Kate Middleton potrebbe essere nuovamente incinta secondo i giornali inglesi, che riportano indizi su questa possibile quarta gravidanza. I Duchi di Cambridge sono già genitori dei Principi George, sei anni, Charlotte, 4 anni, e Louis, quasi due anni. Da Palazzo non arrivano conferme o smentite, ma Kate non ha mai nascosto il suo desiderio di avere ancora un altro figlio.

Infatti, poche settimane fa, la Duchessa ha nuovamente raccontato pubblicamente che le piacerebbe avere un quarto bambino, se William fosse d’accordo. Kate Middleton però resta prudente sull’argomento, a causa dei problemi di salute che ogni gravidanza le provoca. Infatti soffre di peremesi gravidica, ossia una patologia caratterizzata da forti nausee. Eppure il giornale inglese Express vuole dimostrare, grazie a degli indizi, che Kate è nuovamente incinta.

Il gossip si rincorre da molti mesi, perché questa volta la stampa ne è così sicura?

L’anello mancante

La scorsa settimana Kate Middleton si è recata presso l’ospedale pediatrico Evelina a Londra. La Duchessa, elegante nel suo completo gonna firmato Dolce & Gabbana, non aveva al dito il suo anello di fidanzamento di zaffiri e diamanti. Secondo gli esperti reali Kate non lo ha indossato a causa del rigonfiamento delle dita delle mani, sintomo della ritenzione idrica causata dalla gravidanza. Da Palazzo la smentita parla di una necessità, dato che la Middleton era in visita in un reparto pediatrico e doveva rispettare delle norme igieniche. Ovviamente i giornali non sono convinti della motivazione, dato che Kate indossava comunque la sua fede nuziale, più comoda rispetto all’anello di fidanzamento.

I bookmakers

Secondo i bookmakers inglesi, sempre molto cauti nelle loro scommesse, l’annuncio della quarta gravidanza potrebbe essere imminente e data 8 a 10. Secondo il dirigente dell’agenzia Ladbrokes, Alex Apati, i duchi ci stupiranno. “Tutti gli occhi sono puntati su Harry e Meghan in questo momento, ma la Duchessa di Cambridge potrebbe presto riportare l’attenzione su di lei con un altro annuncio di un Royal Baby, apparentemente imminente.”

I desideri di Kate

Kate Middleton impiega il proprio impegno reale sempre più a favore dei bambini, visitando scuole, ospedali o iniziative a loro dedicate. Anche durante gli ultimi incarichi ufficiali non ha nascosto alle mamme che ha incontrato il desiderio di avere un altro bambino. La voglia di maternità è tanta, ma la Duchessa, ora che è così impegnata dopo la Megxit, avrà la possibilità di allontanarsi per mesi dalla scena pubblica?