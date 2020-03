Kate Middleton indossa un Oscar de la Renta vintage per il secondo giorno in Irlanda

Kate Middleton ha indossato un abito vintage firmato Oscar de la Renta per il secondo giorno in Irlanda. La Duchessa ha cambiato ben tre outfit durante la giornata, lasciando questo più elegante per la serata. Kate Middleton e il Principe William si sono anche lasciati andare a un romantico abbraccio nel pomeriggio. La coppia è stata fotografata durante uno dei rari momenti di intimità che si concede in pubblico. Una giornata fitta di impegni per i Duchi di Cambridge, e tre cambi di look per Kate, che passa dal casual all’abito da sera.

La giornata di Kate e William è iniziata con la loro visita al Jigsaw National Centre for Youth Mental Health, a Dublino. La coppia reale ha fatto visita a questo importante centro per la salute mentale per i più giovani. Qui hanno incontrato gli esperti del centro, i volontari e i ragazzi che hanno tratto benefici dalle terapie del centro. Il Principe William, insieme a suo fratello Harry, è uno delle maggiori forze in campo per la lotta alle patologie mentali nei ragazzi e adolescenti.

Kate Middleton ha indossato il famoso cappotto bianco Olivia di Reiss, indossato in una delle sue prime apparizioni pubbliche nel 2008. Camicia a pois e skinny jeans neri di Zara, mostrati quando la Duchessa e il Duca si sono rimboccati le maniche in cucina con i giovani del centro.

Per il secondo impegno della giornata i Duchi hanno scelto un look casual. Infatti la coppia è stata fotografata mentre camminava mano nella mano nella campagna irlandese. In un raro momento di tenerezza in pubblico, i due si sono abbracciati, subito colti dai fotografi. Kate e Middleton si sono spostati a County Meath, a nord di Dublino, dove hanno fatto visita a una fattoria e altri centri agricoli. Lo scopo di questa visita è stato conoscere i progressi della coltivazione e allevamento sostenibili. Kate indossava una giacca verde oliva del brand irlandese Dubarry, blusa a quadri di Alexa Chung e un paio di stivali di Penelope Chilvers.

Dopo i look comodi e casual, Kate Middleton per la serata ha scelto un abito vintage di Oscar de la Renta color porpora. Elegantissima con questo look che richiama gli anni ’80, Kate è stata ospite insieme al Principe William del deputato vice capo del governo irlandese Simon Coveney. I Duchi di Cambridge hanno fatto visita al Museum of Literature Island di Dublino. Qui hanno potuto ammirare una copia della prima edizione dell’Ulisse di James Joyce.

William ha poi tenuto un discorso sul passato conflittuale della regione: “Sono cresciuto vedendo la violenza tra il Regno Unito e l’Irlanda ed è importante dare luce a questo cammino di riconciliazione“.