Kate Middleton inizia il tour in Irlanda con un cappotto verde di Catherine Walker

Kate Middleton ha iniziato la sua visita di stato in Irlanda al fianco del Principe William, con un cappotto verde di Catherine Walker. La scelta del capo non è stata casuale. La Duchessa di Cambridge ha voluto omaggiare il paese con il colore tradizionale. Kate ha optato per un abito di Alessandra Rich in varie sfumature di verde.

Un arrivo nella massima eleganza per la trend setter di corte, che resterà in Irlanda, dove resterà per tre giorni. Kate William e il Principe William hanno una fitta agenda di impegni nel paese. Il viaggio verte a continuare a tessere la rete di pace e di dialogo con l’Inghilterra. Da Palazzo i dettagli indispensabili sul loro programma, per una questione di sicurezza. Infatti i controlli sono stati raddoppiati, per le possibili proteste della frangia repubblicana.

Kate Middleton e William sono arrivati all’aeroporto di Dublino, in Irlanda, dove c’erano oltre 100 tra giornalisti e fotografi ad attenderli. La Duchessa ha abbinato il cappotto verde smeraldo, firmato Catherine Walker, a un abito floreale in vari sfumature dello stesso colore Alessandra Rich. I dettagli sono dati da un frontino verdone di Jane Taylor e un paio di scarpe in tinta, firmate Emmy London. Gli orecchini Asprey London, del valore di 17mila sterline (oltre 19mila euro) danno il tocco finale al look.

I Duchi hanno incontrato il Primo Ministro Michael D Higgins e sua moglie, Sabina, e con loro hanno sorseggiato dell’ottimo te fatto in casa e posto la lor firma sul guest book della residenza presidenziale.

I Duchi di Cambridge successivamente si sono recati nel Giardino del Ricordo. In questo luogo hanno posto una corona di fiori. Si tratta di uno spazio aperto dedicato a tutti coloro che diedero la vita per l’indipendenza irlandese nel 1936. Le prossime tappe comprendono Galway, capitale della cultura 2020, Meath e Kildare.