Kate Middleton e Principe William: timore per la loro sicurezza durante la visita in Irlanda

Kate Middleton e il Principe William saranno in Irlanda per una visita di stato di tre giorni, e i controlli sono stati raddoppiati nelle ultime ore per timore per la loro sicurezza. Si teme infatti una rappresaglia o un attentato della parte repubblicana, sempre in conflitto con il governo. Da Palazzo nessuna conferma su buona parte dei luoghi dell’itinerario, per una sicurezza ancora maggiore.

Secondo l’Irish Mirror sono state già schierate unità di supporto armato per pattugliare e proteggere le aree lungo l’itinerario della coppia. Kate Middleton e il Principe William resteranno tre giorni in Irlanda e arriveranno martedì 3 marzo. Si tratta del maggior dispiegamento di forze degli ultimi anni per una visita ufficiale dei Duchi di Cambridge.

Non si conosce l’intero itinerario del viaggio, ma di certo le città toccate saranno Dublino, Galway, Meath e Kildare. La coppia incontrerà il Presidente della Repubblica d’Irlanda, Michael D Higgins. Una delle tappe più importanti della visita di Kate e William sarà la città Galway, nominata la Capitale della Cultura 2020. Un segno importante questo, così come questa visita, in periodo di Brextit. La Gran Bretagna dovrà fare i conti con i frangenti scissionisti, e l’Irlanda ha da sempre una storia complicata.

Kensington Palace ha infatti fatto sapere lo scopo principale del viaggio: “La visita si concentrerà sul rapporto tra i due paesi e si baserà sul tema del ricordo e della riconciliazione. Il programma includerà la ricca cultura irlandese, la sua comunità di grande impatto e uno scenario spettacolare“.

I Principi George, Charlotte e Louis non prenderanno parte alla visita in Irlanda. I due figli maggiori dei Duchi di Cambridge sono a casa in questi giorni. Anche la loro scuola elementare è stata chiusa per il timore di diffusione del Coronavirus.