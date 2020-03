Kate Middleton abbina sempre i suoi look alle bandiere dei paesi che visita

Kate Middleton riesce sempre ad abbinare i suoi look alle bandiere dei paesi che visita. Come abbiamo visto questi giorni, per il suo viaggio ufficiale in Irlanda, la Duchessa ha optato quasi sempre per abiti sul verde. Scelta fatta per omaggiare il colore tradizionale del Paese. Ma questa non è stata l’unica volta che Kate ha fatto questa scelta stilistica.

Qualunque sia il budget o lo stilista, l’outfit di Kate Middleton rispecchia sempre le bandiere dei luoghi in cui si trova. In Irlanda l’abbiamo vista passare dall’abito floreale di Alessandra Rich al cappotto di Catherine Walker, a quello di Alexander McQueen, fino al magnifico abito da sera di The Vampire’s wife.

Se in Irlanda ha optato per il total green, in Nuova Zelanda Kate aveva scelto un abito nero e argento di Jenny Packham, per omaggiare la bandiera locale. Abito bianco, scarpe e cappellino rosso per il Canada, durante la sua prima visita di stato con William nel 2011.

Iconico il look di Kate Middleton in Bhutan, un abito del valore di circa 1500 euro, disegnato da Tory Burch, con grandi orecchini dai richiami asiatici e una mantella arancione sulle spalle. Gli esempi possono essere ancora tanti, il completo bianco in Polonia, o quello rosso in Danimarca. Ma dimostrano tutti una cosa: il rispetto e l’attenzione che Kate Middleton dimostra in ogni suo viaggio. La Duchessa onora gli stili, le tradizioni, l’essenza di ogni regione del mondo che si appresta a visitare. Un’apertura culturale degna di una sovrana illuminata.

Lo stesso viaggio in Irlanda, come affermato dal Principe William, è servito per omaggiare la storia e la cultura del paese, e per trovare basi comuni per il domani. I rapporti tra Inghilterra e i suoi vicini non sono mai stati semplicissimi, ma questo è stato un importante passo in avanti.

E in Italia Kate omaggerebbe il tricolore? Non abbiamo ancora visto la Duchessa nel nostro paese, ma siamo certi che sceglierebbe stilisti italiani per ogni suo look.