Kate Middleton: Pasqua in campagna con William e i figli George, Charlotte e Louis

Kate Middleton progetta una Pasqua in campagna con il Principe William e i figli, George, Charlotte e Louis. La Duchessa di Cambridge sta pensando a come far trascorrere questa festività in maniera serena ai suoi bambini. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Kate vuole sia tutto perfetto per i suoi figli.

Per questo la famiglia pare trascorrerà questa settimana santa a Anmer Hall, nella loro tenuta di campagna di Norfolk. Natura, animali e giochi all’aperto, come da tradizione. Kate Middleton pensa che la Pasqua per i suoi bambini e per tutti i piccoli in questo momento di difficoltà possa essere un modo per alleviare la tensione. Dopo il contagio del Principe Carlo, ora guarito, Kate e William hanno scelto l’auto isolamento con i propri figli.

Ora si parla di questa possibile fuga in campagna, ma da soli, senza nonni o altri parenti. Una Pasqua lontana dai Windsor e dai Middleton, per rispettare le regole e garantire sicurezza. Kate Middleton però, come scrivono i giornali inglesi, non si perderà d’animo, anzi!

Non è la prima volta che per festività come Pasqua, Natale e Halloween la Duchessa organizza feste, giochi, all’aperto e non, per George, Charlotte e Louis. Kate ama organizzare attività per i suoi figli tra sport, divertimento e giochi educativi.

Nel 2018 infatti la Middleton aveva rivelato di aver organizzato a Norfolk una vera e propria caccia alle uova per Pasqua, per i due figli maggiori. Tradizione che forse ripeterà anche quest’anno, per il piccolo Louis.