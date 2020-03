Il Principe Carlo positivo al Coronavirus: isolamento al castello di Balmoral

Il Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus, e si trova ora isolamento al castello di Balmoral. La Duchessa di Cornovaglia Camila è risultata invece negativa al tampone. Nonostante le misure precauzionali prese nei giorni scorsi, Carlo ha contratto il Covid-19. Data l’età, 71 anni, lui e sua moglie erano già in isolamento da una settimana. Anche la Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono in quarantena nel castello di Windsor fino a Pasqua.

La causa della malattia potrebbe essere proprio l’incontro di due settimane fa con il Principe Alberto di Monaco. Infatti il monarca del Principato è risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana, e si trova ora in isolamento a Palazzo. Anche il Principe Carlo sarebbe ora in auto isolamento nel castello di Balmoral. Anche Camilla si trovava li con lui, ma è risultata negativa al test.

Il Principe Carlo aveva iniziato ad accusare alcuni sintomi subito dopo l’incontro del 10 marzo con il Principe Alberto a Londra. Non solo, anche alcuni membri dello staff di Buckingham Palace erano risultati positivi la scorsa settimana. Da qui l’immediata decisione della quarantena per Elisabetta II.

“Il Principe di Galles è risultato positivo al Coronavirus” ha dichiarato oggi il Portavoce di Clarence House. Rassicura poi sullo stato di salute di Carlo. “Ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto rimane in buona salute e negli ultimi giorni ha lavorato come al solito da casa. Anche la Duchessa di Cornovaglia è stata testata ma non ha il virus. In accordo con il governo e la consulenza medica, il Principe e la Duchessa sono in auto-isolando in Scozia.”

Il portavoce fa riferimento ai tanti impegni delle ultime settimane, non facendo alcun cenno alla faccenda di Alberto di Monaco.