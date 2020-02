I Principi George e Charlotte a casa: scuola chiusa per il Coronavirus

L’emergenza Coronavirus non sta colpendo solo l’Italia, e così persino la scuola dei Principi George e Charlotte di Cambridge ha chiuso per far fronte al timore di contagio. Seppure il governo inglese non lo ritiene necessario, molte scuole hanno preferito per il momento lasciare a casa i propri alunni. Pur essendoci per ora una situazione molto circoscritta e sotto controllo, l’allarmismo ha colpito il Regno Unito. Così i figli di Kate Middleton e del Principe William resteranno a casa per alcuni giorni, proprio nel mezzo di una fitta agenda di impegni della coppia.

La scuola di George e Charlotte è stata l’ultima a Londra a mandare a casa i proprio alunni. I piccoli di casa Windsor frequentano l’istituto privato Thomas’s Battersea nella capitale inglese. Famose sono le foto del loro primo giorno di scuola, accompagnati da mamma Kate e papà William. Più timido e introverso George, spavalda e spontanea Charlotte, pare che usino un cognome posticcio a scuola, anche se la Principessa, già conscia di chi sia, se ne vanti in giro.

Certamente anche il piccolo Principe Louis, 2 anni il prossimo 23 aprile, frequenterà questa scuola. Ma con chi resteranno i bambini in questi giorni? Come raccontato nel podcast Happy Mum Happy Baby Kate Middleton cerca di trascorrere più tempo che possibile con loro, sentendosi in colpa quando va via per gli impegni ufficiali. Al loro fianco però c’è sempre la super tata Maria Borrallo.

Secondo i bene informati però George, Charlotte e Louis potrebbero trascorrere la settimana con i nonni Middleton, Carole e Michael, con i quali spesso restano quando non c’è scuola.