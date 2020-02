Kate Middleton racconta la sua infanzia felice in un podcast

Kate Middleton ha raccontato la sua infanzia felice in un podcast che andrà in onda sabato 15 febbraio. La Duchessa di Cambridge spiega come il rapporto con sua nonna le ha insegnato a spendere del tempo di qualità con i suoi figli, i Principi George, Charlotte e Louis. Kate Middleton secondo la stampa starebbe aspettando il quarto figlio, ma da Palazzo per il momento non arrivano conferme o smentite.

Si chiama Happy Mum, Happy Baby il podcast, ed è tenuto dall’attrice e blogger Giovanna Fletcher. Kate Middleton, impegnatissima nella presentazione del suo progetto 5 Big Questions, d’aiuto per le famiglie, gli insegnanti e i bambini, si è lasciata andare a piccole confidenze.

Non siamo abituati a sentir parlare la Duchessa del suo passato e della sua famiglia, ma questa volta ha ceduto ben volentieri alle domande, condividendo preziosi ricordi.

“Una cosa che ho imparato dalla mia famiglia è lo spendere del tempo di qualità. Ho avuto una nonna meravigliosa, che ha dedicato tantissimo tempo a noi, ha giocato con noi, realizzando progetti d’arte, lavoretti. Ci ha persino insegnato il giardinaggio e a cucinare“.

Kate Middleton ha spiegato come la sua infanzia le sia stata d’esempio con i suoi figli. “Cerco di passare quell’esperienza che ho vissuto con lei ai miei figli, facendo con loro quello che lei faceva con me e i miei fratelli. Giocavamo sempre all’aperto ed è una cosa che amo molto“.

Infatti la moglie del Principe William passa molto tempo con George, Charlotte e Luis, e ama giocare con loro all’aperto, come dimostrano scatti rubati e foto ufficiali.

“La cosa bella è condividere con loro ogni tipo di esperienza, è più semplice invece di doverli lasciare per cucinare o fare qualche altro servizio. Questo tempo di qualità si vive facendoli partecipare alle azioni quotidiane“.