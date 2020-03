Kate Middleton ricicla un abito da sera di Jenny Packham a Buckingham Palace

Kate Middleton ha riciclato un abito da sera di Jenny Packham per un ricevimento a Buckingham Palace. La Duchessa ha presenziato da sola, senza il Principe William, alla serata in onore dell’ente caritatevole per bambini Place2Be. Kate Middleton ne è madrina dal 2013, e ieri ricorreva il 25° anniversario dell’associazione. Una giornata impegnativa per Kate, che nel pomeriggio aveva partecipato a un altro importante evento con la Royal Family.

La Duchessa di Cambridge sembra non saper fare a meno di riciclare i suoi look. Già nel pomeriggio, per la messa del Commonwealth Day 2020, Kate ha reindossato il cappotto borgogna di Catherine Walker di due Natali fa. Presso l‘abbazia di Westminster William e sua moglie si sono riuniti al Principe Harry e Meghan Markle.

Per la serata di gala presso Buckingham Palace Kate Middleton ha scelto un elegante abito blu di Jenny Packham. Lo aveva già indossato nel 2016, abbinato a una mantella assente questa volta. Kate ha scelto un paio di scarpe Jimmy Choo brillanti, già viste la scorsa settimana e altre volte prima. Il look è completato da una pochette di Jenny Packham della stessa fantasia del vestito, e un paio di orecchini di zaffiri Erdem.

Kate Middleton nel corso degli anni ha incontrato le famiglie, i ragazzi e i rappresentanti di Place2Be. Durante la serata ha conosciuto due cori di bambini e finanziatori dell’ente.