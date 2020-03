Meghan Markle: l’abito verde smeraldo di Emilia Wickstead per il Commonwealth Day

Meghan Markle e il Principe Harry hanno partecipato alla messa per il Commonwealth Day, e la Duchessa ha scelto un abito verde smeraldo di Emilia Wickstead. Questo per i Duchi di Sussex è infine l’ultimo impegno reale prima della Megxit, che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo. Per l’occasione Harry e Meghan si sono riuniti con la Royal Family. Presenti all’evento la Regina Elisabetta II, il Principe Carlo, Camilla, il Principe Edoardo con la moglie Sophie. Ovviamante non potevano mancare Kate Middleton e il Principe William, con i quali si sono scambiati timidi sorrisi.

Il Commonwealth Day nasce per celebrare tutti i popoli riuniti nell’organizzazione istituita dal Regno Unito. Il progetto di quest’anno si chiama “Offrire un futuro comune“. Verte a veder lavorare i paesi del Commonwealth insieme per un raggiungere un maggiore benessere.

Meghan Markle in questi giorni ci ha ammaliato con look differenti. Oggi sceglie un abito verde smeraldo di Emilia Wickstead per il Commonwealth Day. La Duchessa e il Principe Harry sono apparsi sereni nel loro ultimo evento da membri senior della famiglia reale inglese.

Meghan ha scelto accessori tutti in tono, partendo dal cappello con veletta, disegnato da William Chambers. Di un verde più scuro la borsa, di Gabriella Hearst. Unito tocco di colore differente le sue pumps, color cipria, firmate Aquazzura. Questo è il brand più comunemente utilizzato dalla Duchessa per le calzature.

Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero tornare in Canada dal piccolo Archie domani stesso. La coppia al momento non ha dunque altri impegni ufficiali in agenda. Dal 31 marzo inizieranno la loro vita senza titoli, e potranno dedicarsi alle cause che preferiscono. Non ci resta che scoprire quale sarà la nuova avventura di Meghan Markle. Infatti si mormora insistentemente di un suo ritorno al cinema.