Kate Middleton spiega a George che sarà Re attraverso le favole

Kate Middleton pare abbia scelto di spiegare al Principe George che un giorno sarà Re attraverso le favole. Il Daily Mail riporta una fonte citata da Closer Magazine, secondo la quale Kate e il Principe William abbiano deciso che sia giunto il momento di raccontare la verità al maggiore dei loro figli. Infatti la coppia ha spesso raccontato che George non sa ancora nulla sul suo futuro. Informatissima invece sua sorella, la Principessa Charlotte, che a scuola si vanterebbe del suo titolo.

Due caratteri molto diversi, per questo i genitori hanno deciso di tenere George al sicuro per più tempo. Ma il bambino, che compirà sette anni quest’anno, qualcosa lo avrà certamente capito da solo. Tra foto ufficiali, eventi pubblici e la bisnonna, la Regina Elisabetta II, stampata sulle banconote. I giornali e le fonti di Palazzo parlano di un bambino timido, gentile, con una grande passione per il ballo.

Così Kate Middleton ha ritenuto di svelare a suo figlio che un giorno sarà Re attraverso le favole. Proprio come ogni bambino, il maggiore dei tre ama sentire storie su principi, principesse e mostri da combattere. Attraverso questa via la Duchessa di Cambridge spiega quasi ogni sera al piccolo George che un giorno salirà al trono per essere un Re buono e giusto.

Intanto Charlotte, la vera enfant terrible di casa Windsor, pare sappia già tutto, e si sente talmente a suo agio nella sua posizione da dar ordini ai compagni di scuola come una vera Regina. George si troverà a suo agio in veste di Re? Seconda la stampa inglese no, il piccolo dimostra già insofferenza per gli eventi pubblici, nascondendosi spesso dietro mamma e papà.

Suo zio, il Principe Harry, aveva detto in un’intervista nel 2018: “Nessuno vuole essere davvero Re“. Dopo l’esempio della Megxit, George un giorno lascerà il trono a sua sorella Charlotte?