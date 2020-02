Kate Middleton: ero terrorizzata quando sono diventata mamma

Kate Middleton ha confessato di essere stata terrorizzata quando è diventata mamma per la prima volta con il Principe George. La Duchessa ha raccontato la sua infanzia, le sue paure, e le sue esperienze da genitore ai microfoni del podcast Happy Mum, Happy Baby dell’attrice e blogger Giovanna Fletcher. Kate ha sottolineato come l’essere mamma in pubblico abbia peggiorato le cose.

La Duchessa di Cambridge ha esordito raccontando la sua infanzia felice grazie a sua nonna, che le ha insegnato a spendere del tempo di qualità con i suoi figli. Giochi, attività quotidiane e casalinghe, tempo all’aperto, Kate Middleton si dedica sempre ai figli George, Charlotte e Louis. Ma quando non può per i suoi impegni, confessa, si sente tremendamente in colpa, come ogni mamma che lavora.

“Ovviamente mi sento in colpa quando vado via, ma so di lasciarli in buone mani” dice la Duchessa parlando della tata Maria Teresa Turrion Borrallo. “Tutti i genitori cercano di fare il meglio per i propri figli“.

Kate Middleton confessa anche di sentirsi in colpa per un’altra cosa: non essere stata sempre felice durante le sue gravidanze. Infatti la moglie del Principe William soffre di iperemesi gravidica, che le provoca terribili nausee per tutta la gravidanza.

“Quando ero incinta spesso non ero felice. Mi sento in colpa, non ero come le altre mamme, ma stavo troppo male fisicamente“.

Ma quello che ha terrorizzato maggiormente Kate è stato vivere la sua maternità in pubblico: “Quando è nato George ero terrorizzata, non sapevo più cosa fare. Poi dovevamo anche apparire subito in pubblico dopo la sua nascita, è stato traumatico, con tutti e tre. Dovevo essere perfetta. Per noi era davvero importante essere in grado di condividere quella gioia e l’apprezzamento con il pubblico. Però allo stesso tempo avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti. Erano emozioni contrastanti“.