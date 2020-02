Katy Perry cambia look: onde lunghe e morbide, nuovo trend di stagione

Katy Perry cambia look, e sceglie onde lunghe e morbide, anticipando il nuovo trend in fatto di hair style della prossima stagione. La camaleontica artista ci ha abituato spesso a repentini cambi di look, parrucche, e colori sempre differenti. Ora però la futura sposa di Orlando Bloom, forse proprio in vista delle imminenti nozze, sceglie un’acconciatura più glamour, da diva senza tempo di Hollywood.

Certo è che Katy Perry sa come seguire, o meglio anticipare, i trend, in fatto di capelli e non solo. La cantante di Roar è sempre a metà strada da un personaggio dei cartoni, tra parrucche neon e abiti coloratissimi, e una vera influencer. Questa volta è questo suo altro lato a predominare.

“Se non vi sono piaciuta con il mio taglio corto, non mi meritate con questo look da Dea“. Così Katy Perry presenta il suo nuovo taglio ai milioni di fan che la seguono su Instagram. La cantante si riferisce certamente alle tante critiche degli ultimi anni per il suo pixie cut, taglio molto corto e molto ossigenato. Da poco Katy era passata a un bob, portato spesso mosso, e ora è ricorsa certamente a extentions, molto naturali e più lunghe del solito.

Eppure molti non sanno che Katy Perry è una bionda naturale, che è solita scurirsi i capelli per scelta, e per evidenziare i suoi occhi blu. Negli ultimi anni l’artista è tornata al biondo, ma spesso con l’aiuto di un eccellente hair stylist, schiarendo la sua base naturale.

La sua nuova acconciatura, che ha ricevuto già due milioni di like, anticipa i trend della primavera, che ci porterà pian piano lontano dal bob diffusissimo a Hollywood lo scorso anno. Siamo pronti a vedere tante altre star seguire il suo esempio e cambiare look in questo 2020.