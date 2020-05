Katy Perry senza veli scopre il pancione nel nuovo video Daisies

Katy Perry appare senza veli in alcuni fotogrammi del nuovo video Daisies, mostrando il pancione. La cantante, che partorirà questa estate, ha girato questo semplice ma dolce video per il suo nuovo singolo in quarantena. Katy aveva scelto di continuare la promozione del suo quinto album, in uscita in autunno, fino al parto, ma l’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato i suoi piani.

Si chiama Daisies il nuovo singolo e video ed è un vero e proprio regalo ai suoi fan da parte della futura mamma. E così tra fiori e natura, Katy Perry appare senza veli, la prima volta in un suo video, e mostra fiera il pancione. La cantante e Orlando Bloom aspettano la loro prima bambina, e sono al settimo cielo. Ma Katy Perry, sempre onesta con il suo pubblico, non nasconde le difficoltà di una quarantena incinta. Sbalzi di umore, convivenza forzata con la sua famiglia, e un pizzico di depressione, racconta con sincerità l’artista.

Che però ritrova il sorriso nel video che accompagna il nuovo brano. Si passa da un romantico abito bianco, tra margherite, daisies in inglese, e un gusto vintage, al corpo nudo della cantante, con il pancione in bella vista.

Proprio attraverso il video del singolo precedente, Never Worn White, aveva annunciato la gravidanza, oltre a ribadire le future nozze con Orlando Bloom. L’attore e la cantante avevano previsto le nozze in estate, in Giappone, ma anche questo progetto è stato rimandato a data da destinarsi.

Molti matrimoni vip di questo 2020 sono stati posticipati, come quelli della Principessa Beatrice di York e di Jennifer Lopez. Il video di Daisies è diretto da Liza Voloshin ed è stato girato durante il lockdown.