Katy Perry depressa durante la gravidanza

Katy Perry confessa di essere stata depressa durante la gravidanza a causa della quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus. La cantante sin da subito ha scelto l’auto isolamento senza mai nascondere che la situazione diventava ogni giorno più pesante, complice anche il rapporto particolare con suo quasi marito Orlando Bloom. Il peggio sembra essere passato e per festeggiare il ritorno alla normalità la cantante ha deciso di pubblicare il nuovo singolo Daisies. La cantante di Fireworks ha annunciato l’uscita del brano brano durante una sessione di domande e risposte con i suoi fan su Instagram.

Il brano Daisies sarà presentato durante l’evento live di Amazon Music che sarà trasmesso il prossimo venerdì. “Essere depressa in gravidanza non è per niente facile” ha raccontato Katy Perry ai suoi fan sul suo profilo Twitter. “Forse sono un po’ infastidita dalla quarantena con i miei famigliari, anche se credo che tutto questo tempo insieme abbia rafforzato il nostro legame” confessa la cantante. Per celebrare la vittoria contro questo problema ha deciso di pubblicare il brano Daisies. La cantante ha anticipato la pubblicazione del brano con una foto sul suo profilo Instagram. “Quando abbiamo smesso di credere nella magia” scrive Katy nel post in cui annuncia l’uscita del nuovo singolo.

L’artista aveva annunciato la sua gravidanza all’interno del video musicale di Never Worn White. Inizialmente la cantante aveva dichiarato di voler continuare la promozione del suo nuovo progetto musicale fino all’ultimo mese. Le cose però sono andate diversamente. La pandemia l’ha costretta ad uno stop forzato e pertanto ha dovuto rivedere i suoi piani. Fortunatamente l’artista in questo periodo non è rimasta con le mani in mano e ha continuato a tenere compagnia ai suoi followers e a se stessa tramite i social.