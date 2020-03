Katy Perry è incinta: l’annuncio ufficiale su Instagram

Katy Perry ha annunciato a sorpresa di essere incinta su Instagram. La cantante convolerà a nozze questa estate con il compagno, l’attore Orlando Bloom, dal quale aspetta il primo figlio. Nelle scorse ore la voce era circolata in rete dopo il teaser del nuovo video, Never Worn White, nel quale si accarezzava la pancia. E così, poco fa, è arrivata la conferma social dell’artista.

Con il nuovo singolo Never Worn White, uscito questa notte, Katy Perry annuncia le sue nozze con Orlando Bloom e la dolce attesa. “Questa estate accadranno un bel po’ di cose” scrive la cantante su Instagram, con il post di debutto del nuovo brano.

Inutile dire che la piattaforma social è letteralmente impazzita dopo l’annuncio di Katy Perry di essere incinta. Oltre 3 milioni di like e 13 mila commenti in poche ore. Un annuncio atteso da tanto, vista la voglia di maternità di Katy Perry. L’attrice era stata già sposata dal 2010 al 2012 con il comico inglese Russell Brand. Dopo una serie di relazioni naufragate in fretta, nel 2016 l’incontro con Orlando Bloom.

Come ha raccontato la stessa Katy, l’attore l’ha aiutata in un periodo molto difficile, quando lo stress per il lavoro e la solitudine l’avevano portata a molti conflitti interni.

Con Never Worn White, inno al suo nuovo amore, la cantante cambia look, lunghi capelli biondi e un’immagine più elegante. “Non ho mai indossato l’abito bianco” canta Katy, che infatti aveva scelto un vestito grigio per le sue prime nozze. Il video si preannuncia come il più visto delle prossime settimane, grazie anche alla curiosità di molti sul lieto annuncio. La nascita del primo figlio di Katy Perry è prevista per questa estate, ma non è chiaro se la coppia convolerà a nozze prima o dopo l’arrivo del bambino.