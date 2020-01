Kim Kardashian West e Cher girano un video insieme

Kim Kardashian West e Cher hanno girato un video insieme a Los Angeles, con look in pelle e grandi parrucche abbinate. L’insolita coppia sta collaborando un progetto top secret, e hanno girato un video e scattato delle foto per le strade della città degli angeli. Sul set era presente anche Naomi Campbell, con un outfit simile al loro.

Non è chiaro ancora a cosa le due stiano lavorando, una campagna pubblicitaria forse o un video musicale. Ma il sogno di Kim Kardashian West di collaborare con il suo idolo più grande, Cher, è finalmente realtà. Non è la prima volta che le due si incontrano, ma non hanno mai lavorato insieme. Da sempre l’influencer ha espresso il suo amore per la cantante.

Nel corso degli anni Kim ha spesso omaggiato Cher, in servizi fotografici e outfit iconici ripresi sul red carpet. L’omaggio più noto è certamente il servizio fotografico della Kardashian West per Harper’s Bazaar Arabia, con look anni ’70 della diva.

Ora le due tornano a vestire i panni di una Cher anni ’80, tra parrucche cotonate, giubbini di pelle e una motocicletta montata da Kim. Intanto Cher è pronta per un 2020 più pieno che mai: nuove date a Las Vegas, un nuovo album, e il suo primo profumo, una fragranza unisex che uscirà prima dell’estate.

Kim cos’altro potrebbe desiderare dopo aver lavorato spalla a spalla con il suo idolo di sempre? Qualcuno parla di un nuovo bambino, il quinto, con il marito Kanye West, ma certamente sarà ancora contesa dai maggior brand per campagne pubblicitarie mondiali.

Intanto Parish Hilton sta tornando sulla scena più attiva del solito, quindi Kim dovrà impegnarsi molto per non perdere lo scettro di Regina delle Influencer.