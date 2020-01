Paris Hilton lancia la sua ironica rubirca di cucina: polemiche sul web

Paris Hilton ha lanciato sui social la sua ironica rubrica di cucina, Cooking With Paris, tra le tante polemiche sul web. In molti si sono scagliati contro il primo piatto preparato dall’ereditiera, lasagne al forno, tra guanti da fitness e chihuahua in braccio.

Inutile dire che quella di Paris Hilton non è una vera e proria guida per cuochi, date le sue improbabili doti tra i fornelli. L’ereditiera dalla famosa catena d’alberghi ha da sempre amato le provocazioni sui social.

Non è la prima volta infatti che la bionda più chiacchierata d’America rilascia sul suo canale YouTube e su Facebook esilaranti video. Non si tratta di follia, come scrivono molti haters in queste ore, ma di riuscire a pubblicizzare le decine e decine di prodotti che sponsorizza, pur non prendendosi mai sul serio. Insomma, una vera stratega del marketing.

“Come sapete sono una grande cuoca” dice sorridendo all’inizio del video “anzi, prima non lo sapevate, ma adesso sì“. L’hastag usato sui social è stato infatti #ChefParis. “Molti farebbero questi passaggi con più grazie di me, ma come al solito, sapete, ho avuto una lunga giornata“.

E così, in vista del suo ritorno alla musica, Paris Hilton si diletta tra mozzarella, ricotta, carne trita, e tanto sale, ammiccando alla telecamera.

“Le lasagne sono molto difficili da preparar. Beh, in realtà penso che non lo siano, è la gente che lo crede” aggiunge divertita, prima di iniziare a cucinare con gli stessi guanti da fitness con i quali ha accarezzato il suo cane. “Invece sono davvero divertenti da fare e anche molto facili. Certo ci sono molti passaggi in più rispetto a quando si prepara un toast o pasti simili”.

Alla fine del video, durante il quale pubblicizza anche una sua fragranza, l’ereditiera si dice soddisfatta delle sue lasagne, senza però assaggiarle.