Kristen Stewart: Dylan Meyer conferma la relazione su Instagram

Dylan Meyer ha confermato la relazione con Kristen Stewart attraverso un post Instagram. La sceneggiatrice e l’attrice sono legate sentimentalmente dalla scorsa estate, ma hanno preservato la privacy del loro rapporto per molti mesi. In occasione del compleanno dell’attrice di Twilight, la compagna le ha dedicato un raro post sui social. Qualcuno parla persino di nozze in vista per fine anno.

“È il compleanno della mia persona preferita in assoluto e auguro a chiunque la quantità di bei sentimenti che provo verso di lei“. Dylan Meyer accompagna il post instagram con una foto privata della coppia. Un raro scorcio nella vita riservatissima di Kristen Stewart, che sembra aver trovato la serenità al fianco di Dylan Meyer. Il compleanno dell’attrice è stato lo scorso 9 aprile. “È un viaggio veloce su questa terra, passalo con qualcuno che ti ispiri a essere la miglior versione di te stessa e che illumini le tue qualità“.

Il romantico messaggio dell’autrice ha riacceso il gossip sulle presunte nozze della coppia. Già lo scorso settembre, durante la prima apparizione pubblica di Dylan e Kristen, si era parlato di matrimonio. Infatti, fonti vicine alla Stewart, avevano rivelato che l’attrice non era mai stata così felici nelle relazioni passate. A fine anno poi l’attrice aveva rivelato che l’idea di una proposta di matrimonio era tra i suoi piani futuri.

Kristen Stewart ha sempre fatto parlare della sua vita sentimentale, forse ancor più di quella recitativa. Dopo la relazione con il compagno di set di Twilight Robert Pattinson, la Stewart si era legata sentimentalmente alla modella Stella Maxwell. Una relazione difficile, tra tira e molla, terminata nel 2019. Kristen ha svelato mesi fa che il motivo a suo dire per il quale non è stata scelta per maxi produzioni come i cine comics sia stato proprio il pregiudizio sulla sua sessualità.