Twilight: in arrivo il nuovo romanzo Midnight Sun

Sono passati ben 15 anni da quando uno dei fenomeni letterari dei nostri tempi – come sempre contemporaneamente acclamato e vituperato – è arrivato sugli scaffali delle librerie: stiamo parlando di Twilight, il primo capitolo di una saga che avrebbe venduto oltre 120 milioni di copie in tutto il mondo e dato origine a una serie di film ancora più fortunata. E oggi è stato annunciato un nuovo inaspettato capitolo, intitolato Midnight Sun.

Il ciclo dedicato all’amore tra un vampiro e una donna umana si arricchisce dunque di un nuovo volume, il cui arrivo è previsto per il 4 agosto 2020. Si tratta di una piccola rivoluzione all’interno della saga, perché se Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn erano stati scritti da Stephenie Meyer dal punto di vista della protagonista Bella Swan (interpretata nei film da Kristen Stewart), per quanto riguarda Midnight Sun sarà il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) il narratore prescelto.

Il comunicato stampa ufficiale parla di una riscrittura del “classico mito di Ade e Persefone” per “un romanzo epico su desideri profondi e le conseguenze devastanti di un amore immortale“. La stessa Meyer ha confessato di aver voluto aspettare ancora prima di dare l’annuncio: “Mi sembra strano dire ciò mentre il mondo soffre per la pandemia e nessuna sa cosa arriverà dopo. Ho pensato seriamente di rimandarlo fino a che le cose fossero tornate normali; tuttavia penso che ciò sia sbagliato, considerando quanto a lungo hanno aspetto i fan”

La romanziera, autrice anche di un altro romanzo portato al cinema, The Host, ha concluso il suo annuncio con un desiderio di solidarietà: “Spero che questo libro dia ai miei lettori un po’ di piacere in anticipo, e quando arriverà, la possibilità di vivere in un mondo immaginario per qualche tempo“.

Molto poco si conosce del contenuto di Midnight Sun, ma sembra proprio che all’interno della cronologia della saga di Twilight il volume avrà la funzione di prequel. Difficile credere che Robert Pattinson e Kristen Stewart siano disposti a riprendere i propri ruoli di Edward e Bella in un’eventuale trasposizione cinematografica, ma è indubbio che i produttori siano intenzionati a portare il film al cinema, considerando i quasi 3 miliardi e mezzo di dollari incassati da tutta la saga.