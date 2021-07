La saga di Twilight arriva su Netflix... ed è subito meme

Che siate team Jacob o Edward, c’è una bella notizia. Netflix Usa ha reso disponibile tutti i film della saga di Twilight e migliaia di fan stanno programmando un rewatching con tanto di canini finti. L’arrivo sulla piattaforma streaming di Twilight, Eclipse, New Moon e Breaking Dawn (diviso in due parti), già disponibile in Italia, ha scatenato i commenti dei fan americani, con tanto di meme dedicati. E gli utenti, questa volta, si sono superati.

“Non c’è più motivo di essere tristi, adesso”, ha twittato un fan (o forse non proprio fan) della saga, aggiungendo a corredo una bella immagine del papa che benedice i dvd della serie come fossero ostie. E per quanto riguarda i mille modi in cui puoi passare il weekend? Beh, anche qui il campo si restringe decisamente: “Zitti tutti, la saga di Twilight torna su Netflix, nessuno mi disturbi il prossimo fine settimana, sarò troppo occupato“.

I was getting sad but twilight is gonna be on Netflix tomorrow pic.twitter.com/DdnhpQfAr0 — N444T (@nautalii) July 15, 2021

Mentre alcuni utenti si chiedono se sia possibile entrare di diritto come membri della famiglia Cullen – e nel caso come farlo –, altri stanno rianalizzando i punti salienti della trama, inclusa la capacità di Jasper di mascherarsi continuamente da studente delle superiori nonostante sembra abbia superato abbondantemente gli anta. Anche un altro utente di Twitter ha sentito il bisogno di fare una domanda importante: “Voglio solo sapere cosa c’era nell’aria che ha fatto amare Bella all’intera città“. Del resto, fin da quando i film della saga sono usciti al cinema, la performance di Kirsten Stewart, l’attrice che interpreta Bella Swan, ha diviso i fan. Un altro utente ha voluto mostrare il vestito indossato in occasione del rewatching.

Imma wear this while I binge watch the twilight saga 😌 pic.twitter.com/jbsJyqW3Ew — Sai 🦋 (@thesairaakram) July 16, 2021

Tra i tanti meme pubblicati ce n’è anche uno che ripropone alcuni dei momenti più “iconici” del film, tra cui la famosa scena della partita di baseball nel primo film, quando Bella assiste al match dei Cullen. “Il cinema ha davvero raggiunto il picco massimo qui“, ha scritto un utente. Di seguito qualche altro meme realizzato da alcuni fan – o non fan – su Twitter, destinati ad aumentare. Del resto, grazie a Netflix, sarà possibile rivedere la saga all’infinito e trarre ispirazione per nuovi, esilaranti, contenuti.

The baseball scene in twilight is truly iconic and always will be pic.twitter.com/WP8q2UohKH — like she created the fucking rainbow🌈 (@Rocioceja_) July 17, 2021

twilight saga out on @netflix, don’t talk to me for the next 3 days pic.twitter.com/bIW4NXvc0N — THE TWILIGHT SAGA 🍎 (@Twilight) July 16, 2021

edward when bella walked into bio pic.twitter.com/OtIYqnfeCS — 𝓮𝓭𝓰𝔂™ (@GRAC3OH3) July 18, 2021

society if hot topic still sold twilight merchandise pic.twitter.com/mlhFm9JQbR — ᴛᴡɪʟɪɢʜᴛ ʀᴇɴᴀɪssᴀɴᴄᴇ (@twilightreborn) July 17, 2021

rewatching #Twilight with my cousin and we couldn’t stop laughing because edward just constantly looks constipated when first meeting bella pic.twitter.com/GoQRSCgzFw — savvs ⊙ˍ⊙ (@savvslol) July 18, 2021