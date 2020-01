Kristen Stewart: non mi importa di quello che pensano gli altri di me

Kristen Stewart non ha dubbi, non le importa più di quello che pensano gli altri di lei. In una nuova intervista con Io Donna l’attrice rigetta tutto ciò che è stato detto su di lei, perché, afferma, non si è mai sentita etichettata.

“Non mi importa di quello che pensano gli altri di me. Non mi sono mai sentita etichettata. Ogni impressione che gli altri hanno di noi è comunque veicolata da qualcosa che abbiamo fatto o detto, anche se è una impressione sbagliata“.

Il problema quindi per l’attrice, presto anche regista con il suo primo film dietro la cinepresa The Chronology of Water, non sono le etichette, ma quando non si lotta per sconfiggerle.

“Per quanto riguarda le etichette, per me la discussione è interessante soprattutto quando penso alla rivoluzione sessuale che stiamo vivendo in questi tempi. Oggi è talmente più facile parlarne rispetto a qualche anno fa, ora che non è più tutto bianco e nero“.

L’identità di genere, il femminismo, l’emancipazione, oggi gli artisti hanno il potere di parlare devono farlo secondo Kristen Stewart.

“Quella in cui ti trovi è una macchina, e tu sei un ingranaggio. Questo ti permette di concentrarti solo sull’opinione delle persone che stimi e fregartene delle stronzate. Una volta questa cosa mi faceva diventare matta, ora intravedo la farsa che ci sta dietro.”

L’attrice sarà presto al cinema con Underwater, in uscita il 30 gennaio, e Charlie’s Angels, in arrivo da noi il 12 marzo.

“C’è molto potere nel lasciarsi guardare. L’importante è non cercare di controllare troppo quello che il mondo pensa di te. Ma io, francamente, me ne infischio“.

Kristen Stewart sarà anche la nuova testimonial di Chanel, per la collezione Primavera-Estate 2020 e per la linea Beauty del brand.