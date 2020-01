Kristen Stewart testimonial per Chanel Primavera Estate 2020 (foto)

Kristen Stewart è la nuova testimonial per Chanel Beauty e per la linea Primavera Estate 2020. Le prime foto sono state rilasciate sui profili social del brand. Gli scatti sono opera del fotografo di moda

Jean-Baptiste Mondino. Chanel ha pubblicato anche dei video dietro le quinte.

Veri e propri ritratti glamour uniti a scatti più grezzi, dal backstage, colti nella spontaneità del servizio fotografico. Kristen Stewart sarà testimonial sia della linea d’abbigliamento che di quella beauty. Più ribelle per la prima, classica e romantica per la seconda.

“Adoro la sua aurea, mi piace il suo brillante lato da maschiaccio” rivela Jean-Baptiste Mondino nel dietro le quinte della campagna pubblicitaria. “Parlando con lei prima di scattare le foto ho capito che voleva davvero divertirsi“.

Un’icona di stile diversa da quelle tradizionali, Kristen Stewart è riuscita a passare dalla dolce Bella di Twilight a diva ribelle, anche sulle passerelle.

“Lo stato d’animo che si vuole esprimere con la campagna è un po’ l’essere sospesi come quando salti in aria e sei senza peso” ha raccontato la Kristen Stewart. “Gli abiti sembrava potessero muoversi, ballare, potevano correre, respirare ed era come inalare una boccata d’aria fresca“.

L’attrice, a breve nei nostri cinema con il reboot di Charlie’s Angels, esalta i capi indossati per la campagna. “Sono straordinariamente moderni, soprattutto dal punto di vista femminile. Ho avuto la sensazione che questi abiti fossero stati realizzati per fa si che vengano indossati da soli. Dobbiamo davvero sentirci leggeri, abbiamo bisogno di sapere di poter correre libere in questo momento come donne. E questi vestiti rendono tutto ciò possibile“.

Una riflessione quindi anche sulla situazione delle donne di oggi, in un’America post #MeToo che deve necessariamente dare spazio alla libertà delle donne, anche nel cinema, come mai prima.