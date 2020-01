La toccante reazione di Beyoncé alla morte di Kobe Bryant

La scomparsa improvvisa della star dei Lakers Kobe Bryant e di sua figlia Gianna ha lasciato senza parole il mondo intero. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi giorni stanno arrivando non solo dai colleghi sportivi, ma dallo showbiz in generale a partire da cantanti e attori internazionali.

Oggi anche Beyoncé si è unita al dolore che ha devastato il mondo dello sport e non solo rendendo omaggio a Kobe su Instagram. La popstar ha condiviso tre scatti emblematici: il primo immortala il campione di basket ancora bambino, il secondo ritrae la piccola Gianna in un sorriso smagliante, nel terzo appaiono papà e figlia che si baciano affettuosamente a bordo campo durante una partita.

Beyoncé ha voluto commentare solo l’ultima immagine con parole piene di amore e tristezza: “ I will continue to diligently pray for your Queens. You are deeply missed beloved Kobe“, ovvero “Continuerò a pregare sempre per le tue Regine. Ci manchi profondamente amato Kobe“. Un messaggio toccante che è stato apprezzato dai follower di tutto il mondo: la foto ha raggiunto in pochissimo tempo quasi tre milioni di like, con altrettanti commenti di cordoglio.