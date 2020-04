Beyoncé e Ariana Grande: le esibizioni da casa per il concerto virtuale Disney

Beyoncé e Ariana Grande sono solo alcuni tra i grandi nomi della musica che si sono esibiti da casa per il concerto virtuale Disney. La casa di produzione ha organizzato uno show live in tv, durante il quale volti noti hanno cantato classici Disney dal salotto di casa. Christina Aguilera, Demi Lovato, Michael Bublé e Luke Evans nel lungo elenco di artisti che si sono esibiti. Lo show, The Disney Family Singalong, è andato in diretta in tv sulla ABC.

Beyoncé ha incantato tutti con la sua reinterpretazione al pianoforte di When You Wish Upon a Star, dalla colonna sonora di Pinocchio. Il brano è poi diventato il jingle di molte produzioni Disney. In questa rara apparizione tv Beyoncé ha ringraziato tutti i medici e infermieri che lavorano senza sosta per l’emergenza Coronavirus.

“Sono molto orgogliosa di far parte della famiglia Disney” ha esordito Bee, protagonista della colonna sonora del live action Il Re Leone. “Vorrei dedicare questa canzone a tutti gli operatori sanitari, che lavorano instancabilmente per tenerci in salute e al sicuro“.

Ariana Grande invece ha scelto di cantare I Won’t Say I’m In Love dalla colonna sonora di Hercules, originariamente incisa da Belinda Carlisle. Anche l’artista italo americana ha lasciato tutti a bocca aperta, grazie ai suoi “giochi” con le note. Ariana fa parte della famiglia Disney grazie al brano Beauty and The Beast, inciso assime a John Legend per il live action La Bella e la Bestia.

Visualizza questo post su Instagram #DisneyFamilySingalong Un post condiviso da ABC (@abcnetwork) in data: 16 Apr 2020 alle ore 5:47 PDT

Non solo Beyoncé e Ariana Grande. La Disney non resta con le mani in mano, e per far compagnia ai suoi spettatori ha anche organizzato una reunion virtuale del cast di High School Musical, con Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman e Lucas Grabeel.