Lampadari cucina: le proposte di design su Amazon

I lampadari da cucina non sono i “figli minori” dell’illuminazione di stanze come living, anzi, sono tantissime le proposte di design su Amazon che rendono giustizia a questo complemento di arredo che fa luce in uno degli ambienti più vissuti della casa.

Sì perché la cucina, oltre a essere utile, è uno spazio da vivere con tutta la famiglia, per cucinare, prendere un caffè, chiacchierare. La cucina classica di una volta si è trasformata in un ambiente multi-funzionale ai nostri giorni. Rispecchia lo stile dei padroni di casa e ha molto più carattere e personalità in confronto al passato.

Parte di questa nuova attenzione all’arredo della cucina è la scelta del lampadario che, naturalmente, deve corrispondere ad alcune caratteristiche.

Come scegliere il lampadario per la cucina

Il lampadario della cucina va scelto, ovviamente, in base ai gusti personali. Ma anche tenendo conto di diversi importanti fattori.

Stile. Lo stile è di certo fondamentale. Scelto un mood per la cucina, il lampadario può abbinarsi grazie a linee e materiali coerenti. Per lo stile industrial si punta al metallo, per una cucina originale e pop alla plastica, per un ambiente minimal un modello zen in materiali naturali potrebbe essere la scelta giusta. Colore. Il colore del lampadario può essere neutro, per abbinarsi facilmente al resto dell’arredamento, o acceso. I colori vibranti devono, però, essere dosati con parsimonia, o accostati a una cucina sobria e neutra. Per il piano di lavoro e sopra il tavolo. Infine, di centrale importanza è la decisione dei punti luce. Il lampadario, infatti, deve illuminare sì tutto l’ambiente, ma anche zone specifiche come il tavolo e il piano lavoro. Si può, allora, valutare la scelta di più punti luce, o ancora optare per un lampadario ad altezza regolabile, da gestire in base alle esigenze del momento.

Lampadari cucina: 5 proposte di design su Amazon

Ironico o elegante, contemporaneo o evergreen, il lampadario per la cucina di design è sempre un’ottima idea per aggiungere un tocco di stile a questo ambiente.

La nostra redazione ha i suoi 5 preferiti da acquistare con un click su Amazon. E voi?

La nostra scelta Kartell Gè Lampada a Sospensione Pezzo intramontabile Una lampada a sospensione che, nella forma, ricorda quella degli antichi lampadari in vetro di Murano 168 € su Amazon 205 € risparmi 37 € Pro Designer Ferruccio Laviani

Made in Italy

Fune regolabile Contro Nessuno

Quando si parla di design, è impossibile non nominale Kartell. La lampada Gè, disegnata nel 2005 da Ferruccio Laviani, è in policarbonato trasparente, ma richiama il cristallo dei classici pezzi in vetro di Murano. Ideale per cucine contemporanee e minimal.

Stile vintage DECKEY Lampadario a Sospensione in metallo Industrial Un modello perfetto per chi è alla ricerca di un mood vintage e industrial 40 € su Amazon Pro Plafoniera in metallo

Luce accogliente

Da acquistare anche in 2 o 3 pezziPer chi Contro Nessuno

Scegliere uno stile industrial e vintage non vuol dire abdicare a un effetto accogliente. Lo dimostra il lampadario a sospensione DECKEY, che regala una luce calda e intensa. Acquistando più pezzi, si possono creare punti luce sul tavolo e sul bancone.

Paralumi in tessuto Briloner Leuchten Lampadario a 5 luci Design by Kare Originale e moderno Un'idea originale ma elegante è il lampadario a sospensione dotato di 5 paralumi diversi per forma e colore 84 € su Amazon Pro Design accattivante

Colori neutri

Azienda membro BSCI per standard sociali minimi Contro Nessuno

Arriva dall’esperienza di oltre 35 anni di Briloner questo modello che illumina la cucina in maniera diversa dal solito, sicuramente originale, ma anche contemporanea sofisticata. Gli originali paralumi pendenti in tessuto, design by Kare, con dimensioni e colori differenti, offrono alla casa una piacevole luce morbida e accogliente.

Il più economico Lampada a sospensione DAXGD in ferro Ironico Una proposta minimal e simpatica per chi punta a un ambiente pop e informale 24 € su Amazon 26 € risparmi 2 € Pro Idea creativa

Per ambienti pop

Minimal Contro Nessuno

Commercializzato da DAXGD, questo lampadario in ferro battuto a linee minimal e punta tutto sulla sua simpatia. Rappresenta, infatti, un omino stilizzato che cerca di scalare il filo della lampadina. Per una cucina alternativa, contemporanea e originale.

Alla moda Eglo Lampadario Vintage Colorful Se siate alla ricerca di una soluzione trendy, questo è il pezzo che fa per voi 48 € su Amazon Pro Leggero

Versatile

Ottimo rapporto qualità/prezzo Contro Nessuno

Linee semplici, color menta, allure vintage: le caratteristiche principali della lampada Eglo la rendono un pezzo di tendenza, da inserire in una cucina giovane e ricca di personalità.