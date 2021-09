Sarà la voglia di affrontare la stagione fredda con grinta, oppure la voglia di cambiamento che l’autunno spesso porta con sé. Solitamente è proprio questo il periodo dell’anno in cui si matura l’idea di entrare dal parrucchiere ed uscire con un nuovo taglio di capelli e completamente rinnovati, e puntuali arrivano le nuove tendenze ad indicarci quali saranno le acconciature più gettonate: sui social, dove nascono la maggior parte delle mode stagionali, i tagli di capelli scalati dell’autunno 2021 sembrano andare per la maggiore, li scopriamo insieme in tutte le loro versioni, dalle più classiche a quelle più creative.

Dopo Michelle Hunziker anche Sabrina Ferilli ha deciso di darci un taglio e di rinnovare il suo look con un taglio scalato medio. Se invece siete amanti delle lunghezze puntate sul taglio scalato lungo di Jennifer Lopez che sceglie incorniciare il volto con una frangia a tendina che esalta volto e lineamenti.

Tagli di capelli scalati: lunghezze medie (come Sabrina Ferilli)

La prima idea di taglio scalato per l’autunno 2021 la suggerisce Sabrina Ferilli: l’attrice è apparsa su Instagram con un’acconciatura decisamente rinfrescata. I suoi capelli terminano adagiandosi vaporosi sulle spalle e risultano scalati su tutta lunghezza, incorniciando perfettamente il suo volto. Il risultato? Un’ispirazione anni ’90 che ricorda il taglio di Jennifer Aniston hai tempi di Friends.

Wolf haircut

Come abbiamo già visto di recente l’autunno è spesso sinonimo di un grande ritorno, ovvero quello della frangia, in tutte le versioni possibili, da corte a lunghe, da nette a solamente accennate: in questo caso si tratta di frangia a tendina abbinata a un mix tra il mullet (tornato in pompa magna quest’anno grazie a Rihanna e a Ursula Corbero, la mitica Tokyo de La casa di carta) e lo shag. Il risultato finale è un’acconciatura senza dubbio audace che unisce diversi stili, il tutto confezionato in un unico taglio scalato di media lunghezza.

Wavy shag

È la definizione usata per indicare un taglio di capelli medio scalato e allo stesso tempo mosso, il wavy shag è in grado di slanciare il viso e contemporaneamente creare dinamismo. È perfetto per chi vuole sperimentare un taglio di capelli corto ma non troppo, questo taglio infatti risulta comunque più lungo rispetto a un classico caschetto: l’effetto corto è dato dal capello mosso.

Tagli di capelli scalati: lunghi e vaporosi

I capelli lunghi per quest’autunno 2021 sono rigorosamente vaporosi alla radice e scalati sulla lunghezza, in modo tale da creare diversi livelli sovrapposti.

Scalato sì, ma discreto come Emily Ratajkowski

Per l’autunno 2021 la bellissima modella Emily Ratajkowski ci mostra su Instagram un alternativa per un taglio comunque lungo, che termina ben sotto le spalle e che risulta solo leggermente scalato davanti. Questo è il taglio giusto per chi desidera dare una rinfrescata ai capelli senza rinunciare a una chioma piena.

Con scalatura davanti come Jennifer Lopez

Ancora una volta è Jennifer Lopez a offrire un ottimo spunto per il look della prossima stagione: la chioma fluente di JLo, abbinata al suo colore caramello, è con una scalatura leggermente accennata sul davanti e sulle lunghezze (distribuite in morbide onde). L’effetto finale è magnetico: tutti gli occhi sono sempre e comunque puntati su di lei.

Tagli di capelli corti scalati

Per ultimo ma non di certo per importanza vediamo i tagli scalati corti che vanno di moda per questo autunno. La parola d’ordine rimane sempre la stessa a prescindere dalla lunghezza ed è volume. I tagli di capelli corti scalati sono gli ideali per chi ha voglia di osare davvero e dare un taglio netto col passato.

Tucked bob

C’è chi dice che è proprio lui il vero taglio protagonista dell’autunno 2021. Pratico (se si sogna di asciugare i capelli a testa in giù in una manciata di minuti è il taglio giusto), assolutamente corto e scalato, voluminoso e mosso. La lunghezza del tucked bob è determinata dal viso e dall’altezza del mento: il collo infatti rimane interamente scoperto e l’effetto finale slancia senza dubbio l’intera figura.