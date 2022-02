Letizia di Spagna conquista con la giacca di pelle (rosso fuoco)

Che il rosso sia uno dei colori preferiti di Letizia di Spana lo sapevamo da tempo. La ‘Reina’ ama sfoggiare capi di questo colore che si sposano perfettamente con la sua carnagione illuminandola discretamente. E dopo la serie di completi e tailleur nei toni del blu e del nero, un tocco di luce ci serviva proprio. Così, in occasione del Forum contro il cancro organizzato dall’AECC in occasione della giornata mondiale, Letizia Ortìz ha sfoggiato una magnifica giacca di pelle targata Carolina Herrera.

Si tratta di un capo unico, a girocollo, che presenta delle linee orizzontali appena accennate. I bottoni, ton sur ton, sono piccoli e tondi e costellano il bordo della giacca lasciata sapientemente aperta. Non è certo un nuovo acquisto. La reina ha già sfoggiato questo capo in tre diverse occasioni, la prima nel 2017. Qui la indossa in modo molto particolare, con le maniche alla francese, che servono a mostrare il maxidress che Letizia di Spagna sfoggia sotto la giacca firmata dalla sua stilista prediletta.

Sotto al capo targato Carolina Herrera spunta, infatti, un abito blu navy lungo quasi fino ai piedi, dalle linee essenziali e dal taglio elegante. Si tratta di un vestito di Mango stretto in vita da una cintura bordeaux mohelstore, che richiama la giacca e delinea le forme della Reina. Ai piedi delle decolleté suede dello stesso colore della cinta, con tacco basso e a punta semplicemente divine.

Per completare questo outfit unico, Letizia Ortiz punta su una pochette vinaccia e meravigliosi orecchini di brillanti del noto brand spagnolo Gold&Roses. I capelli, come sempre, sono lasciati sciolti, mentre il trucco è molto leggero, appena accennato, giusto per esaltare la bellezza naturale della Reina di Spagna.