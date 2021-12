Letizia di Spagna conquista con un tailleur (strepitoso) di Carolina Herrera

Sono ricominciati gli impegni ufficiali e Letizia di Spagna, insieme al Re Felipe, ha ripreso le attività di corte. L’ultimo appuntamento l’ha vista, insieme al marito, presenziare un incontro a sorpresa con la tennista Garbiñe Muguruza, vincitrice delle WTA Finals a Guadalajara, in Messico. Per l’occasione la reina ha sfoggiato un meraviglioso tailleur pantalone color petrolio, firmato Carolina Herrera.

Il completo giacca e pantalone è chic ma al contempo molto sobrio. Si compone di una giacca di taglio maschile lunga e dei pantaloni leggermente a sigaretta. A colpire è sicuramente il colore, un verde petrolio acceso che si sposa bene con l’incarnato di Letizia. Il tailleur, in realtà, è già stato indossato dalla regina due volte, l’ultima proprio a febbraio 2021. Letizia, del resto, non si è mai fatta problemi ad sfoggiare più volte lo stesso outfit.

Questa volta ha deciso di abbinarlo ad una camicia bianca con fiocco al collo firmata Hugo Boss. La reina ha deciso di lasciare il fiocco sciolto, a mo’ di cravatta, facendolo ricadere elegantemente lungo il busto. Per completare il look ha scelto poi un paio di decolleté di Magrit che slanciano molto la sua figura, facendola apparire più alta. Pochi gioielli rifiniscono l’outfit: dei semplici orecchini a cerchio di bambù e l’anello di Karen Hallam, regalo delle sue figlie Leonor e Sofia. I capelli sono, invece, lasciati sciolti sulle spalle.

Il 24 novembre, in occasione della cena reale ospitata da Carlos Gustavo e Silvia di Svezia, Letizia aveva sfoggiato un abito che aveva catturato l’attenzione del web: un vestito della linea Conscious di H&M, vero e proprio omaggio ai padroni di casa. La regina iberica non è nuova a indossare abiti del colosso svedese ma anche di altri brand low cost, come ad esempio Zara.