Il tailleur con gonna floreale, ufficialmente il look preferito di Letizia Ortiz

La regina di Spagna (e di stile) non sbaglia un colpo. In ogni occasione, Letizia Ortiz ci lascia a bocca aperta con i suoi outfit impeccabili, chic ed eleganti al punto giusto, senza mai risultare fuori luogo. E, in una delle sue ultime uscite pubbliche, ha indossato un tailleur che ha definitivamente conquistato lo scettro di abito preferito della reina. Tanto da averlo indossato per la sesta volta, dimostrando la sua capacità di reinventare e dare ogni volta nuova vita ai suoi look.

La regina Letizia ha presenziato alla consegna della medaglia d’onore dall’Accademia di Belle Arti di San Fernando all’Associazione Hispania Nostra (un’organizzazione no profit per la tutela dei patrimonio culturale spagnolo), e per l’occasione ha rispolverato un completo grigio, questa volta con gonna, firmato da Felipe Varela, uno dei suoi stilisti preferiti. Il tailleur, elegante e raffinato, è composto da un blazer dal taglio sartoriale, con due maxi tasche sul davanti, reso più dinamico da una cintura stretta in vita a sottolineare perfettamente la silhouette.

Ma il pezzo forte è la gonna. A corolla, di lunghezza midi, dal sapore vagamente retrò, è impreziosita da un ricamo floreale di un meraviglioso blu pervinca. Lo stesso blu che decora tutti gli orli della giacca. Sobrio ma allo stesso tempo sofisticato, il tailleur della reina di Spagna è un abito perfetto da cui prendere ispirazione per un outfit adatto anche alle occasioni più formali, come ad esempio un impegno di lavoro. Per dare un tocco più grintoso basta abbinare, come ha fatto Letizia Ortiz, un paio di decolleté in (simil) pitone, di un blu acceso, creando un perfetto match con la pochette, dello stesso colore e fantasia. Entrambi, infatti, sono firmati Magrit.

La regina ha sfoggiato per la prima volta questo completo nel 2017, in occasione dell’Hispanic Day. Da quel momento lo ha utilizzato altre cinque volte, una all’anno, per i più svariati impegni della corona spagnola (e anche per una cartolina di Natale). Pare proprio, infatti, che il tailleur con gonna floreale possa essere eletto come il suo preferito. E, se una regina indossa per ben sei volte lo stesso outfit, possiamo farlo anche noi.