Letizia Ortiz: le figlie Leonor e Sofia nuove Principesse di stile

Letizia Ortiz sarà pure una Regina, ma per un giorno le figlie Leonor e Sofia sono le vere Principesse di stile, rubandole la scena. L’elegantissima Sovrana di Spagna, insieme a Re Felipe e le due figlie, ha presenziato all’apertura della Cortes, annuale inaugurazione del Parlamento spagnolo. Avvolta in una mantella nera, Letizia sembra aver trasmesso il suo gusto nel vestire alle Principesse. Per loro questo è il primo impegno pubblico del 2020.

Sempre più presenti nella vita di corte, Leonor e Sofia hanno presenziato con estrema grazia e compostezza all’evento a Madrid. Entrambe con un cappottino blu navy, con bottoni di perle, firmati Carolina Herrera, la stilista preferita di mamma Letizia. Sorridono timidamente, anche se Leonor, futura erede al treno, sembra aver acquisito maggiore sicurezza negli ultimi mesi.

Tailleur rosso in tweed per Leonor, abbinato a un paio di ballerine dello stesso colore, abito bianco con dettagli neri per Sofia. Le due sorelle sembrano seguire i passi di Letizia Ortiz, diventando delle vere Principesse di stile. Nonostante la loro giovanissima età, 14 e 12 anni, le due ragazzine attirano già l’attenzione dei media.

Ovviamente la Regina di Spagna non ha sbagliato il suo look neanche questa volta. Sotto l’elegante mantella nera asimmetrica, Letizia indossa un abito bianco di Carolina Herrera, una borsa Magrit e orecchini di perle. Il tocco in più del suo outfit? Le scarpe con trama animalier. Questa volta i suoi morbidi capelli castani li porta legati in un elegante chignon.