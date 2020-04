Letizia Ortiz: la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia in pubblico per spegnere le polemiche

La Regina di Spagna Letizia Ortiz ha deciso di far apparire in pubblico le figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, per spegnere le polemiche. Infatti la casa reale spagnola in queste settimane è stata travolta dalle critiche, essendo l’unica casata europea ad aver taciuto sul Coronavirus. Dall’inizio del virus infatti Letizia e Re Felipe hanno scelto la via del silenzio e dell’isolamento. Nel resto d’Europa invece, partendo dal Principato di Monaco, fino al Regno Unito, la Danimarca, il Belgio e la Svezia, tutti i reali hanno rilasciato video, partecipato a dirette, e lanciato appelli per la popolazione.

Letizia Ortiz invece ha scelto la via del silenzio. La famiglia reale ha inviato degli scatti sulla stampa, per dimostrare che hanno continuato a lavorare. Scelta davvero sbagliata, visto che il Coronavirus in Spagna sta mietendo centinaia di migliaia di vittime. Non era il momento per sparire, dice la stampa, specie dopo la vasta partecipazione degli altri reali d’Europa. In particolar modo i più giovani, dai piccoli George, Charlotte e Louis, passando per Jacques e Gabriella di Monaco, o i nipoti di Margherita di Danimarca. Uniche assenti in questa staffetta di solidarietà virtuali la Principessa Leonor di Spagna, futura Regina, e sua sorella, l’Infanta Sofia.

Così mamma Letizia ha deciso di coinvolgerle nelle celebrazioni per la Giornata internazionale del Libro organizzate dal Circolo della Belle Arti. Le ragazze leggeranno brani tratti dal Don Chisciotte della Mancia. Per l’Infanta Sofia sarà una giornata importante, sarà la prima volta che parlerà in pubblico, seppur da casa.

La severa Letizia Ortiz, eccessivamente protettiva con le figlie secondo la stampa, ha scelto un compromesso per placare le polemiche. Certo è che gli spagnoli non perdoneranno facilmente il silenzio di queste dure settimane.