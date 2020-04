Auguri a Sofia di Spagna: la secondogenita di Letizia Ortiz compie 13 anni

Buon compleanno alla piccola Sofia di Spagna che oggi compie tredici anni. La principessina è la secondogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz ed, essendo come tutti in quarantena, festeggerà all’interno delle mura del Palazzo della Zarzuela insieme ai genitori e alla sorella maggiore Leonor.

Seguendo la gerarchia reale, Leonor sarà la prossima regina di Spagna e pur avendo solo quattordici anni già ha fatto i primi passi verso il suo futuro a Palazzo. Basti pensare che nel 2018 Felipe le ha conferito il Toson d’Oro, la massima onorificenza concessa dalla monarchia borbonica, mentre l’anno scorso in occasione della cerimonia per i 40 anni della Costituzione spagnola ha letto in pubblico il primo articolo del testo.

Al contrario, Sofia non è predestinata a diventare una sovrana e già da adesso mostra un temperamento molto più ribelle ed aggressivo della sorella maggiore.

Una volta diventata maggiorenne, la principessa potrebbe comunque rappresentare la Corona nell’ambito delle attività reali conservando, quindi, un ruolo a corte. D’altro canto, Sofia avrebbe anche la possibilità di rinunciare al suo status di royal per costruirsi una carriera al di fuori del palazzo reale e andare avanti per la sua strada.

Adesso è difficile intuire su cosa cadrà la sua scelta ma gli osservatori reali, per il momento, optano maggiormente per la seconda ipotesi notando il carattere anticonvenzionale della piccola di casa.