Letizia Ortiz: la guerra segreta contro Re Juan Carlos

Letizia Ortiz ha sempe intessuto una guerra segreta contro Re Juan Carlos, come raccontano oggi i media spagnoli. Pare che i due non siano mai andati d’accordo, fin dal loro primo incontro nel 2002. Secondo la stampa spagnola fin da quel giorno è inziata la guerra sotterranea. Questa ha portato all’ascesa di Letizia e alla caduta rovinosa di Juan Carlos.

Niente che non si potesse però prevedere. Infatti l’ex sovrano spagnolo ha sempre causato disagio alla sua stessa famiglia. Tra amanti, tradimenti nei confronti della Regina Sofia e gli ultimi scandali economici, la figura dell’ex Re è ormai corrotta. Tanto da portare suo figlio, Re Felipe, a prendere le distanze da lui e dai suoi affari pubblicamente. Il sovrano ha affermato che lui e sua figlia, la Principessa Leonor, non hanno nulla in comune con le mazzette prese da Juan Carlos da un principe saudita. 100 milioni di euro in un conto off shore, e pare che Letizia Ortiz avesse previsto anche questo.

Infatti, Juan Carlos si era opposto con tutte le sue forze a questo matrimonio, fin dal primo giorno, considerando la giornalista Ortiz troppo plebea per il trono. Si parla di dossier segreti, di informazioni private rivelate a vicenda sui media, fino alla salita al trono del 2014.

“Sei finito, ho vinto io” pare abbia detto Letizia all’ex Re una volta diventata Regina.

Una guerra che sembra non si sia mai placata e che abbia coinvolto anche gli altri membri della famiglia reale. Sì, perché Felipe non ha perdonato alla sua famiglia molte cose, e dopo i tanti passi falsi del padre e delle sue sorelle, anch’esse coinvolte in scandali che hanno fatto tremare la Spagna, ha punito tutti. Re Felipe viene descritto come un sovrano ligio al dovere, dalla condotta morale immacolata, e pronto a allontanare chi sbaglia.

Così oggi Re Juan Carlos è caduto in disgrazia, privato dal figlio anche della sua pensione, mentre Letizia Ortiz è una delle Regine più acclamate d’Europa.