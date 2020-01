Liam Hemsworth archivia Miley Cyrus e fa coppia con Gabriella Brooks

Non è stata ancora resa ufficiale la relazione tra Liam Hemsworth e Gabriella Brooks, eppure la neo coppia non teme i fotografi e si mostra in pubblico in tutto il suo splendore. Ad immortalarli è stata la rivista australiana New Idea che ha pubblicato le foto della coppia sulla spiaggia di Byron Bay in atteggiamenti affettuosi.

.@LiamHemsworth and Gabriella Brooks on the beach in Byron Bay last week. pic.twitter.com/1DejE3zQfy — Liam Hemsworth (@liamhemswsource) 12 gennaio 2020

Gabriella Brooks, modella ventunenne di Sydney, Australia, e studentessa dell’Università di Sydney in storia antica e archeologia, ha incontrato i genitori di Liam a Capodanno, come confermano alcune foto scattate nel momento dell’incontro. Il matrimonio di Hemsworth con Miley Cyrus era finito ad agosto in maniera pacifica ma l’attore aveva comunque sofferto della separazione, questa nuova relazione sembra però avergli risollevato il morale.

Elsa Pataky, cognata dell’attore ha dichiarato «Penso che Liam si meriti molto di più. Trova sempre aiuto dalla sua famiglia, ed è molto vicino a suo fratello Chris, che è sempre pronto a dargli il sostegno di cui ha bisogno».