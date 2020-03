Miley Cyrus e Cody Simpson vogliono avere un figlio a breve

Miley Cyrus e il nuovo fidanzato Cody Simpson fanno sul serio, e hanno intenzione di mettere su famiglia a breve con il primo figlio. La coppia sta insieme solo dallo scorso autunno, ma non vuole perdere tempo. Il cantante ha confermato in una nuova intervista i loro piani, smentendo le voci che Miley sia già incinta.

Cody Simpson si è raccontato al The Sunday Telegraph, esprimendo il desiderio di costruire una famiglia in Australia, sua terra d’origine.

“Vorrei tornare sicuramente in Australia. Mi manca molto. Vorrei poterci tornare più spesso. Avrò sempre una base un punto d’appoggio a Los Angeles, ma l’Australia sarà sempre la numero 1.” Il cantante spiega come sia difficile dividersi tra il lavoro e le proprie origini

“Los Angeles è il luogo ideale per me per il lavoro, ma sarò sempre un australiano. Vorrei assolutamente allargare a breve la famiglia, magari proprio in Australia“.

Così Cody Simpson conferma la voce che gira da mesi, il desiderio della sua compagna, Miley Cyrus, di diventare mamma. Smentisce al tempo stesso il gossip sulla presunta gravidanza in corso.

La cantante di Breaking Ball fa quindi sul serio con Cody. Inzialmente si era pensato solo a una relazione di ripicca, contro l’ex marito Liam Hemsworth. Infatti la coppia, dopo 10 anni di relazione, si era lasciata lo scorso settembre a soli pochi mesi dalle nozze.

Ora però Miley sembra aver voltato pagina, pronta a costruire una famiglia senza Liam, con il quale ci aveva provato tante volte senza risultati. Infatti i due si erano lasciati e ripresi più volte, chiudendo con un divorzio tossico, lontano dai sogni iniziali di entrambi.