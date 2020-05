Noah Cyrus confessa di aver vissuto nell'ombra della sorella Miley Cyrus

Nel mondo dello showbiz molti fratelli o sorelle di star internazionali soffrono della popolarità dei loro familiari famosi. Un esempio venuto a galla in questo periodo è quello di Noah Cyrus, la sorella ventenne della popstar Miley Cyrus.

La piccola di casa si è lanciata nel mondo della musica ma pare che non riesca proprio a sfondare anche a causa della fama di Miley. Nella canzone Young and Sad del suo ultimo EP The End of Everything la giovane cantante ha voluto esprimere questa sensazione di inadeguatezza che la perseguita da sempre: “Mia sorella è come il sole, porta sempre buona luce ovunque andrà. Io sono nata per piovere nuvole benedetta dalla sua ombra“.

Noah ha parlato a cuore aperto di questo problema in un Instagram Live di sabato scorso, facendo riferimento al significato del suo brano: “Nella canzone racconto di aver vissuto momenti difficili per essere stata la sorella minore di Miley, anche se normalmente ero una persona che non si curava del giudizio degli altri e delle cose che dicevano di me online“.

La cantante, tra le lacrime, ha confessato che fin da giovanissima ha dovuto subire il confronto con la sorella famosa: “A volte è stato assolutamente insopportabile. Ed è proprio ciò che scrivo nella canzone, ovvero che sono ‘benedetta nella sua ombra’. Perché questo è ciò che mi è sempre stato detto: che qualsiasi cosa fosse accaduta, sarei sempre stata nella sua ombra. Ogni singolo giorno della mia vita, nessuno escluso, mi è stato ripetuto questo concetto. Ogni giorno. Io non ero mai abbastanza, per il mio aspetto o il mio modo di essere. A volte questa consapevolezza mi blocca il respiro“.

La giovane Cyrus ha, così, concluso la diretta rivolgendosi ai suoi fan: “Voi ragazzi siete giovani, conoscete internet. È stata davvero dura per me. Ho voluto parlare una volta per tutte, perché quella è stata una parte importante della mia vita, e probabilmente non ne parlerò mai più. Volevo solo mettere da parte quel periodo“.