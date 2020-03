Miley Cyrus: senza trucco mentre disinfetta casa per il Coronavirus (foto)

Anche in tempo difficili come quelli dell’emergenza pandemica del Coronavirus ci si può divertire con poco: lo testimoniano Miley Cyrus e il suo fidanzato Cody Simpson, i quali si sono preso la giornata libera per disinfettare la propria casa e renderla più sicura.

Il cantante australiano di 23 anni ha infatti pubblicato un video in cui una Miley senza trucco pulisce approfonditamente ogni superficie della casa. Quasi 4 milioni i follower su Instagram che hanno potuto assistere allo spettacolo. “Il miglior video che ho mai filmato“, ha commentato Cody pubblicando il filmato sulle sue Instagram Stories.

Nel video, nonostante l’assenza di make-up, la pelle di Miley, che porta i capelli raccolti in una coda alta, appare praticamente perfetta. L’artista 27enne sorride al suo compagno dall’altro lato della cucina, indossando una canottiera grigia e un piano di pantaloni neri.

I due, che hanno iniziato a frequentarsi nel mese di ottobre dell’anno scorso, hanno deciso di rimanere a casa per i prossimi giorni, a causa del timore di contagio da COVID-19.

Miley aveva già subito personalmente le conseguenze del rischio pandemico. La cantante aveva infatti annunciato di aver dovuto cancellare il concerto benefico che si sarebbe dovuto tenere il 13 marzo a Melbourne. Il live aveva come fine raccogliere fondi per aiutare a risanare la boscaglia australiana dopo i terribili incendi dei mesi scorsi.

La ragazza però ha affermato di essere intenzionata a fare una donazione personale a favore di tutte le vittime dei roghi. L’annullamento del suo concerto non è che uno degli ultimi (anzi, tra i penultimi) eventi che hanno subito la stessa sorte in questi giorni: negli Stati Uniti è stato infatti cancellato il festival cinematografico South by Southwest 2020, mentre il Coachella è stato rimandato.