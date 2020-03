Miley Cyrus: un attacco d'ansia quando si è chiusa in casa per il Coronavirus

Miley Cyrus è una tra i tanti vip che si è messa in quarantena durante la pandemia da Coronavirus. La cantante, sicuramente più fortunata di altre persone, ha però svelato di aver sofferto di un attacco d’ansia mentre si isolava nella sua grande casa.

La popstar, che di recente ha lanciato il suo show su Instagram, Bright Minded, ha confessato: “Una notte ero seduta in giardino e stavo guardando le stelle, ed era l’unica posto in cui potevo essere all’esterno della mia casa e sentirmi al sicuro. Mentre ero sdraiata sull’erba pensavo a quanto fossi fortunata a vivere in uno spazio in cui posso ancora uscire e fare una passeggiata“.

A un certo punto però la situazione ha iniziato a peggiorare: “Ha iniziato a piovigginare ed è stato bello accoccolarmi con il mio cane sul divano. Tuttavia pensavo che non tutti hanno lo stesso spazio e possono avere quel cambio di paesaggio e sentirsi parte di qualcosa di bello, come il colore degli alberi o la volta celeste. Così ho iniziato ad avere quest’attacco di panico, sentivo i miei piedi diventare sempre più freddi, poi le mani, e alla fine ho capito che c’era qualcosa che non andava“.

Il rimedio però è arrivato grazie al consiglio di uno psichiatra, che 10 anni prima le avevano insegnato un esercizio, chiamato per l’appunto Bright Minds: “Ovviamente abbiamo dei grandi strumenti, ma non li usiamo in tempi di crisi. Così l’ho chiamato perché volevo che me lo spiegasse nuovamente.”

In pratica la tecnica mentale per ristabilire la calma consiste nell’elenco alfabetico – basato sull’acronimo Bright Minds – di tutta una serie di attività salutari e di valori benefici. E proprio questo esercizio le ha fatto venire un’idea in mente per il suo show.

“Ho iniziato a pensare a tutte le persone più stimolanti che conoscono, come Demi Lovato o Ellen DeGeneres, oppure i miei amici Rita Ora e Jeremy Scott. Così ho fatto una lista e voglio invitarli. Per esempio ci sarà Hillary Swank, che è in grado di tenere il plank per bene tre minuti“. Insomma, come tutti noi anche Miley sta cercando di trascorrere questi giorni senza annoiarsi e facendo affidamento sui suoi amici.