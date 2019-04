In una casa dallo stile contemporaneo, ma anche in una classica che strizzi l’occhio al design, non possono mancare librerie moderne: per sceglierle è importante conoscere le varie tipologie proposte e seguire i consigli per l’arredo che permettano di sfruttarle al meglio e di valorizzare l’ambiente grazie a questo mobile.

Niente, del resto, arreda una stanza come una libreria di design, da riempire con tanti volumi ma anche con piante e con piccoli oggetti in grado di trasmettere la storia e la personalità dei padroni di casa. Il fascino dei libri – e quello delle librerie – non è scalfito dalla praticità degli e-book di oggi e consente di arredare con stile corridoi e soggiorni, living e salotti.

Naturalmente la libreria va scelta non sono in base a gusti e fattori estetici, ma anche alle esigenze. Se quelle a parete sono un’opzione classica, che si trasforma quasi in opera d’arte nelle sue declinazioni più ardite, con poco spazio a disposizione le librerie a colonna sono la soluzione ideale. Le librerie componibili, invece, permettono di personalizzare il mobile in maniera funzionale.

Tanti i materiali, dal legno al metallo, passando per il plexiglass, da valutare in base all’arredo della stanza, che grazie allo stile moderno rendono questo mobile sempre originale.

Quali librerie moderne scegliere per arredare casa? Da Smart Arredo Design una breve guida alle tipologie con i consigli per soluzioni dall’effetto assicurato.

Libreria a parete

La più classica delle librerie arreda la stanza con stile e, nelle sue versioni più artistiche, esprime tutto l’estro dei padroni di casa.

Ricordate sempre di dosare con equilibrio gli spazi pieni e vuoti, senza riempire ogni ripiano ma lasciando posto a vasi, scatole, statue, cornici con foto che regaleranno un colpo d’occhio unico.

Libreria a parete Smart Arredo Design Libra2. Originale e raffinata, è formata da una struttura tubolare in lamiera con contenitori in lamiera d’acciaio verniciati nei colori Bianco Sablè, Cioccolato Sablè, Ardesia Sablè, Marsala Sablè, Tortora Sablè, Rame Sablè.

Libreria a parete Smart Arredo Design Tato. Una libreria che è un vero e proprio oggetto di design dal grande impatto visivo. Dalle molteplici funzionalità, è perfetta per alternare libri, oggetti, bottiglie, vasi.

Libreria a parete Smart Arredo Design Coventry. Una libreria che punta sul design più classico ma con un tocco di originalità che non passa inosservato, le mensole alternate a cubi realizzati in legno.

Librerie a colonna

La libreria a colonna è un arredo davvero utile in caso si abbia poco spazio, perché bastano un angolo o una zona vicino a una porta o a un divano per trovarle posto in casa.

È una soluzione salvaspazio per disseminare un po’ in tutta casa libri e soprammobili, posizionandola non solo in salotto, ma all’ingresso, in camera da letto, in sala da pranzo. Può essere anche spostata facilmente da chi ama fare spesso cambiamenti e riorganizzare gli ambienti seguendo le tendenze arredo.

Libreria a colonna Smart Arredo Design Floyd. Sottile, moderna e raffinata al tempo stesso, è perfetta per chi ha poco spazio, un angolo di parete o una nicchia a muro da riempire.

Libreria a colonna Smart Arredo Design Zia Veronica. Un modello davvero originale, che combina eleganza, raffinatezza e stile del legno massello con modernità del design. Un oggetto dallo stile unico, che si può utilizzare come libreria o porta CD e spostare facilmente.

Libreria a colonna Smart Arredo Design Benny. Semplice e originale, questa libreria permette di arredare gli angoli tra le pareti e ottimizzare ogni spazio difficile da riempire della casa.

Librerie componibili

Le librerie modulari, caratterizzate da un design moderno e da grande solidità, possono essere composte in base alle esigenze.

Da quelli a muro ai modelli angolari passando per vere e proprie pareti attrezzate in grado di ospitare anche il televisore, le librerie componibili sono funzionali e altamente personalizzate.

Libreria componibile Smart Arredo Design Byblos5. Una splendida libreria di vetro e pannelli di legno laminato, che diventa all’occorrenza un originale divisorio per separare gli ambienti della casa, lasciando comunque filtrare la luce negli ambienti.

Libreria componibile Smart Arredo Design Foldy. Un’originalissima libreria che sorprende, in quanto composta da due moduli a incastro che possono essere posizionati in linea oppure a 90°, per riempire quindi o una parete o un angolo della casa e ottimizzare lo spazio.

Libreria componibile Smart Arredo Design Big 12. Arredare in grande stile tutta una parete della casa? Con Big 12 si può: i ripiani in acciaio possono ospitare libri, CD e oggetti, mentre lo spazio aperto è pensato per inserire un televisore LCD.

Pubbliredazionale