I prodotti Lavera nascono in Germania, nella regione di Hannover, e sono 100% naturali, certificati bio e vegan. La linea di cosmetici naturali si arricchisce di 4 nuovi prodotti liftanti e rassodanti per il viso, ideali a partire dai 40 anni:

Siero rassodante: idratante e rimpolpante, è il prodotto base per iniziare la routine di bellezza (16,99 euro); Crema giorno rassodante: stimola la produzione di collagene per un viso più tonico e luminoso (15,99 euro); Crema notte rassodante: ricca e nutriente, contrasta la secchezza cutanea notturna e facilita la rigenerazione cutanea delle cellule (16, 99 euro); Crema contorno occhi rassodante: idrata, protegge ed elimina i segni della stanchezza grazie all’effetto rinfrescante (15,99 euro).

Lavera, per la nuova linea, ha sviluppato la tecnologia GREEN LIFT COMPLEX: un estratto ricavato da colture cellulari di stella alpina associato a selezionati principi attivi naturali, che stimola la naturale produzione di collagene in grado di rassodare il viso. La tecnologia è poi arricchita dalla presenza degli acidi ialuronici e dell’olio di karanja, che ha un’efficacia anti-age sulla pelle. La linea è disponibile da Esselunga, OVS e nel circuito NaturaSì.

L’azienda è tra i leader nel settore dei prodotti naturali ed ecologici, quindi con un ottimo INCI, ed è da sempre attiva nel dare vita a una cosmetica naturale, innovativa e sostenibile (le confezioni hanno impatto climatico neutro e le emissioni di CO₂ generate durante la produzione vengono compensate attraverso il finanziamento di un progetto sostenibile).

Linea liftante e rassodante Lavera: formula e principi attivi

Tutti i prodotti della linea hanno lo scopo di migliorare l’elasticità della pelle, riducendo le imperfezioni causate dal tempo e migliorando l’idratazione e la sensazione di morbidezza. Per la farlo, la linea si basa sulla combinazione di 3 principi attivi presenti nella formula:

Green Lift Complex: questa tecnologia aiuta la produzione di collagene. Il risultato? Una pelle più tonica e luminosa. Acido ialuronico: è la sostanza che aiuta a stimolare la riparazione del collagene (che fa rimanere la pelle elastica e morbida). Inoltre l’acido ialuronico idrata, evita la perdita d’acqua e rimpolpa. Il risultato? I segni dell’invecchiamento della pelle diminuiscono e, allo stesso tempo, si riesce a mantenere un’adeguata idratazione della pelle. Olio di karanja: ha una texture leggera, che consente un rapido assorbimento, ed è noto per le sue proprietà antiossidanti, lenitive, nutrienti e idratanti, per una pelle morbida e luminosa.

Siero rassodante Lavera: recensione e opinione

La texture del siero è abbastanza leggera, occorre stendere poco prodotto su viso e collo perfettamente detersi. L’assorbimento è veloce e non immediato. Si applica la mattina prima della crema giorno e si stende con movimenti morbidi, senza massaggiare, dall’interno verso l’esterno. Il siero ha una leggera profumazione.

Crema notte rassodante Lavera: recensione e opinione

La crema notte è ricca, nutriente e, al tempo stesso, si stende e assorbe facilmente. L’azione dell’acido ialuronico è fondamentale per combattere la disidratazione notturna della cute e per aiutare l’azione auto-riparatrice della pelle con ingredienti in grado di stimolare l’attività cellulare come l’olio di karanja.