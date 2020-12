Crema antirughe, le migliori da scegliere in base all'età

Generalmente, superati i 30 anni di età, i dermatologi consigliano l’uso di una crema antirughe per rallentare l’invecchiamento cutaneo e favorire l’elasticità della pelle a lungo. La comparsa delle prime rughe e dei segni dell’età può essere diminuita proprio dall’uso quotidiano di una buona crema anti-age da applicare su viso e collo.

Oggigiorno, sia online che nelle migliori profumerie e farmacie, si può scegliere tra le tantissime tipologie di creme per prevenire i segni del tempo e minimizzare le rughe. Creme per il contorno occhi, da giorno, da notte e antirughe per le labbra aiutano a combattere l’invecchiamento cutaneo. Esistono, inoltre, delle ricette di creme antirughe fai da te che possono sperimentare le amanti dei rimedi naturali.

Ma non tutte le creme viso sono uguali tra loro, ognuna di essa è composta da ingredienti atti a migliorare il rimpolpamento epidermico in base all’età che si ha. Ecco quale crema scegliere a 30, 40, 50 anni e oltre.

Crema antirughe viso: come funziona?

Una buona crema antirughe viso agisce sul naturale invecchiamento cutaneo rallentando la comparsa delle prime rughe e favorendo la giusta idratazione all’epidermide. Inserire nella beauty routine una crema antirughe, magari, abbinata a un filler viso, aiuta a mantenere la pelle giovane nel tempo.

Ma oltre che a idratare la pelle, una crema viso anti-age riesce anche a lenire dolcemente la cute. Le creme antirughe in commercio sono ricche di antiossidanti e di principi attivi in grado di intervenire – senza rischi – sui segni naturali dell’età.

La crema antirughe non fa miracoli, ma è un prezioso alleato per le donne, già dai 30 anni d’età. Con il passare del tempo, infatti, diminuisce la produzione di collagene sul viso e ciò rende la pelle meno elastica e soggetta alla comparsa delle rughe.

Proprietà e benefici delle creme antirughe

Con l’avanzare dell’età, sul viso si verificano un rallentamento del rinnovamento cellulare, una diminuzione della produzione del film idrolipidico della cute e la degradazione delle fibre di collagene ed elastiche.

Questi fenomeni portano alla classica formazione di rughe, alla comparsa di macchie scure e a una perdita di tono della pelle che diventa più sottile, disidratata e più esposta agli agenti esterni.

Per tali motivazioni, le proprietà intrinseche nelle creme antirughe sono la soluzione migliore a contrastare l’invecchiamento cutaneo. Vediamo quali sono i benefici che una crema apporta alla pelle:

fornisce protezione, attraverso la corretta idratazione della pelle, integrando la barriera cutanea;

regala alla pelle i nutrienti che non è più in grado di produrre o che produce in minima quantità;

stimola le cellule dell’epidermide a rinnovarsi;

ha potere antiossidante, riduce la perdita di idratazione e migliora l’elasticità della pelle;

protegge la pelle dai radicali liberi che causano le rughe.

Come scegliere la crema antirughe a seconda del tipo di pelle

Affinché una crema antirughe sia efficace, è importante scegliere quella che contiene il principio attivo più adatto alla propria età. Capire quali sono gli ingredienti più efficaci, per mantenere una pelle in salute per tutta la vita, è il primo passo per trovare la crema anti età giusta per le proprie esigenze.

Ogni età, dunque, ha i suoi prodotti cosmetici ideali e ognuno ha le sue preferenze: dalle creme a base di bava di lumaca, ai sieri intensivi a base di acido ialuronico ognuna di essa è realizzata per soddisfare diverse esigenze cutanee. Tuttavia, ci sono delle regole generali che si possono seguire per scegliere la crema antirughe ideale.

Le migliori creme antirughe viso a 30-40 anni

Per una pelle liscia e compatta, dopo i 30 anni di età, le semplici creme idratanti dovrebbero essere integrate con altre tipi di creme antietà da usare sia di giorno sia di notte. Una crema antiage con un buon Inci può certamente minimizzare le cosiddette zampe da gallina, renderle meno evidenti, uniformare l’incarnato e rendere la pelle più fresca e giovanile.

Di seguito le migliori creme antirughe da usare per la fascia d’età 30-40 anni.

1. Moisture Surge™ 72-Hour Hydrator Clinique

Il gel-crema viso firmato Clinique assicura un’idratazione fino a 72 ore. Arricchito con aloe vera, aiuta la pelle a creare le sue proprie riserve di acqua. Adatto a tutti i tipi di pelle, questo gel-crema non grasso è un vero e proprio alleato di bellezza multiuso: applicato in uno strato spesso, per una maschera idratante rapida e una pelle rimpolpata con soli 5 minuti di posa. Prezzo consigliato: 21,00 euro Acquista ora

2. Revitalizing Supreme Plus Light – ESTÉE LAUDER

Una crema idratante multi azione priva di oli che riduce sensibilmente l’aspetto di numerosi segni del tempo: le prime rughe del contorno occhi sono visibilmente appianate dopo 4 settimane.

La tecnologia IntuiGen Technology™ aiuta ad attivare la rivitalizzazione della pelle per un aspetto più giovane e bello. Prezzo consigliato: 99,00 euro Acquista ora

3. Extra-Firming Crema Antirughe SPF 15 Tutti i tipi di pelle – Clarins

Il trattamento di bellezza quotidiano adatto a tutti i tipi di pelle. La crema antirughe della Clarins assicura un effetto levigante immediato. Giorno dopo giorno, l’epidermide è rafforzata e levigata, le rughe sono visibilmente ridotte, l’ovale del viso appare rimodellato. Ideale per una pelle visibilmente più tonica. Prezzo consigliato: 78,90 euro Acquista ora

Le migliori creme antirughe viso a 40-50 anni

Dopo gli “anta”, la pelle del viso inizia ad assottigliarsi ancora di più rendendo le rughe più evidenti e marcate. La cute perde di compattezza ed elasticità, il tono, quindi, diminuisce; l’idratazione non è più equilibrata. In questa fascia d’età – 40-50 anni – una buona crema antirughe è necessaria per contrastare i segni del tempo.

Tra le migliori da acquistare vi consigliamo le seguenti.

1. Advanced Night Repair Eye – ESTÉE LAUDER

Il nuovo gel repair occhi Estée Lauder è l’amico che accompagnerà notte dopo notte la vostra pelle verso una nuova giovinezza. Questa nuova formula ripara il contorno occhi dai danni causati dalla luce blu degli schermi, dalla mancanza di sonno, dai raggi UV e dall’inquinamento. Riduce i segni di invecchiamento e illumina l’incarnato. Inoltre, previene previene i danni causati dai radicali liberi. Prezzo consigliato: 73,00 euro Acquista ora

2. Rénergie Multi-Lift SPF15 – Lancôme

Rénergie Multi-Lift SPF15 è la crema perfetta se si desidera un effetto lifting immediato. Lancôme ha creato il suo primo trattamento effetto-lifting nato dall’unione della tecnologia di due potenti ingredienti: la Guanosina e la Cyathea Medullaris.

Dalla texture setosa la crema Rénergie multi-lift è perfetta per tutti i tipi di pelle, arricchita con SPF 15 per una protezione anche dai raggi solari. La pelle appare più compatta, le rughe sono visibilmente ridotte. Prezzo consigliato: 113,50 euro Acquista ora

3. FaceD – Instant Rich Crema Anti-Età

Si tratta di una tra le migliori creme viso al collagene che agisce su tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo grazie a un pool di principi attivi rassodanti e rimpolpanti incorporati in una texture ricca e nutriente. L’azione congiunta tra carnosina, vitamina C stabilizzata e cellule staminali di gardenia contrasta l’invecchiamento cutaneo, rafforzando la struttura 3D di collagene della pelle e stimolandone nuova sintesi. Questo complesso sinergico contribuisce a tonificare e rassodare la pelle in modo duraturo. Prezzo consigliato: 34,00 euro Acquista ora

Le migliori creme antirughe viso a più di 50 anni

Dopo i 50 anni, dedicare tempo e attenzione alla pelle del viso è indispensabile per una cute in forma e levigata. Il cambiamento biologico della pelle del viso si verifica verso i 55 anni d’età.

Ed è proprio in questo periodo che l’azione mirata di una crema anti-age è fondamentale per rallentare l’invecchiamento cutaneo. La causa di questo mutamento è da attribuire ai cambiamenti ormonali che, dopo i 50 anni, sono più evidenti. Di seguito, ecco i nostri consigli sulle migliori creme viso da acquistare.

1. The Eye Concentrate – LA MER

Una crema dagli effetti profondi, formulata con ematite, un minerale che possiede una carica magnetica, per aiutare a cancellare le occhiaie e le irregolarità del viso. La pelle assume un aspetto sempre più sano, liscio e luminoso. Pensata per le pelli più mature, la crema di La Mer è idonea per il contorno occhi, da applicare subito dopo la Crème de la Mer per un risultato ottimale. Prezzo consigliato: 200,00 euro Acquista ora

2. Prodigy Reversis Crema – HELENA RUBINSTEIN

Prodigy Reversis Crema combatte gli effetti del tempo sulla pelle. Con il passare degli anni, le cellule senescenti producono il secretoma SASP, un insieme di fattori pro-invecchiamento.

Arricchita con estratto di edelweiss e cellule madri vegetali, questa crema antirughe aiuta a contrastare gli effetti del SASP. La formula favorisce il rinnovamento cellulare per un viso subito più fresco e levigato. Prezzo consigliato: 245,00 euro Acquista ora

3. Crema Ricca Acido Glicolico Pelle Perfetta – Collistar

La speciale struttura crema ricca è stata appositamente studiata per ottimizzare la veicolazione dell’Acido Glicolico nei tessuti, rinforzare l’equilibrio idro-lipidico cutaneo e conferire un surplus di nutrimento e comfort all’ epidermide. La formula è arricchita con: pentavitin, complesso di zuccheri naturali dall’elevato potere idratante, estratto lenitivo di Zanthoxylum bungeanum e filtri UV-A e UV-B.

L’azione combinata di tutte queste sostanze stimola il turn over cellulare cutaneo e rinnova la pelle. Flacone da 50 ml, Prezzo consigliato: 40,50 euro Acquista ora

Ricetta per crema antirughe viso fai da te

Realizzare una crema viso antirughe direttamente a casa è uno dei modi migliori per apprezzare i benefici di ingredienti naturali e biologici sulla pelle.

Inoltre, è un modo low cost di combattere l’invecchiamento cutaneo. La ricetta fai da te ideale per tutti i tipi di pelle è realizzata con un mix di estratto di rose e olio di arachidi.

È sufficiente mescolare in un piccolo recipiente 10 gocce di estratto di rosa e 3 cucchiaini di olio di arachidi. Applicare la sera e fare agire durante la notte. I risultati sono pressoché immediati. Al mattino, l’incarnato risulterà più levigato e luminoso.