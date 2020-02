Lourdes Leon, figlia di Madonna, alla sfilata di Burberry alla London Fashion Week

Lourdes Leon, figlia di Madonna e dell’attore e personal trainer Carlos Leon, era in prima fila alla sfilata di Burberry alla London Fashion Week 2020. La ragazza, che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della moda, aveva un look audace firmato Burberry, ricordando molto sua madre. Infatti Lola e Madonna sembrano due gocce d’acqua. Al suo fianco la cantante britannica Skin, della band Skunk Anansie, ex giudice di X Factor Italia. La sfilata presentava la collezione Autunno / Inverno di Burberry.

Lourdes Leon indossava un top a bustier e mini shorts abbinati con la classica fantasia plaid del brand. Ad essi era abbinato un elegante maxi blazer nero sulle spalle. Il tocco finale era dato da un paio di stivali di vernice al ginocchio, e un ciondolo con la scritta Lolita al collo. Il look è stato molto apprezzato dal direttore creativo di Burberry, Riccardo Tisci, che pare potrebbe scegliere Lola come una delle sue prossime muse. Una bellezza natuarel quella di Lourdes, che porta sempre i suoi lunghi capelli neri sciolti e sceglie sempre un make-up minimal, che esalta i suoi colori.

Lola non ha lasciato nulla al caso neanche in occasione dell’after party della sfilata alla London Fashion Week. La figlia di Madonna ha mantenuto gli stivali neri, abbinandoli però a un minidress nero con una tigre di paiettes e un cappotto animalier. Lourdes Leon ha frequentato la scuola di Musica, Teatro e Danzo presso l’Università del Michigan, dal 2014 al 2018. Tra le ultime collaborazioni della modella c’è quella con il brand newyorkese Mademe.