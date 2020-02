Madonna offre il suo loft a Meghan e Harry

Un annuncio video ironico ma non troppo quello che Madonna ha postato su Instagram per convincere il principe Harry e Meghan Markle a non trasferirsi in Canada, proponendo, per contro, di andare a vivere nel suo lussuoso appartamento di Manhattan. Madonna appare una perfetta agente immobiliare quando comincia a declamare i vantaggi della sua residenza che «non ha niente da invidiare a Buckingham Palace», descrivendolo come un magnifico loft con due camere da letto e un balcone incredibile, con la migliore vista su Manhattan e Central Park. Madonna arriva a ridicolizzare le guardie della residenza inglese, definendole «una manciata di tizi con i capelli di lana» e a descrivere il Canada come noioso, scatenando la reazione dei canadesi che si sono sentiti offesi e hanno replicato dicendo che il Canada è tranquillo, è vero, ma di certo non noioso.

Visualizza questo post su Instagram Do Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? ..................🗽❌ #madamextheatre #thelondonpalladium Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:15 PST

Ma Madonna è evidentemente ironica e tutto il messaggio video nasconde una risata trattenuta a stento. La sorte dei duchi di Sussex è ormai argomento di interesse mondiale, tanto da distrarre la super pop star Madonna proprio mentre si sta preparando a salire sul palco del London Palladium per una delle dodici tappe londinesi del suo tour mondiale Madame X, un tour che sta mettendo a dura prova il suo fisico e che forse richiede distrazioni come quella del video pubblicato, per alleggerire una tensione causata dai problemi fisici della cantante.