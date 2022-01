Il maglione (oversize) di Lourdes Leon è la coccola dell'inverno 2022

Versatile, comodo e super trendy il maglione è un capo a cui non possiamo rinunciare. Compagno ideale per affrontare l’inverno – ma anche i primi caldi quando il tempo è ancora ballerino – è l’indumento che non può mancare nelle nostre cabine armadio. E nemmeno, a quanto pare, in quelle delle vip. Un esempio ce lo regala Lourdes Ciccone Leon che su Instagram ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre indossa un pullover maxi davvero spettacolare, la coccola irrinunciabile in questo inverno 2022.

Uno specchio a parete e quelli che sembrano i contorni di una stanza d’albergo fanno capolino dal selfie che la primogenita di Madonna ha scattato e pubblicato sui suoi social. Nello scatto Lourdes Leon indossa un maglione over color malva che ci ha letteralmente conquistato. Con lo scollo a V e la nuance avvolgente, questo maglione presenta un tessuto leggermente sfilacciato e dettagli cut-out.

La maniche, decisamente extra-large, sono avvolte e leggermente tirate su, a scoprire i polsi. Sotto al maglione, fa capolino un reggiseno sportivo, che ha il merito di far sembrare il maglione ancora più avvolgente. Sotto spuntano invece dei pantaloni sportivi, tipico modello dell’Adidas viola, molto ampi e con le classiche linee verticali bianche.

Sono infilati in un paio di stivali a punta, alti poco sotto il ginocchio. Un look davvero particolare, che ci lascia immaginare che Lourdes si sia avvolta nel maglione per combattere il freddo della stanza, decidendo poi di catturare la sua immagine in uno scatto condiviso sui social. A completare l’outfit ci pensano gli orecchini a cerchio, vero e proprio marchio di fabbrica della venticinquenne, messi in risalto dalla coda alta nella quale ha deciso di legare i capelli.