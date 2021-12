Madonna e lo scatto insieme alla figlia Lourdes Leon: collaborazione in vista?

Lourdes Leon Ciccone, 25 anni, è la prima dei sei figli di Madonna. Nella vita fa la modella, frequenta l’università e ha sempre cercato di tenersi il più lontano possibile dai riflettori. Ma ora per la ragazza è arrivato il momento di spiegare le ali, e quale modo migliore per farlo se non comparire in una foto insieme alla madre. Uno scatto decisamente inedito, che ritrae le due donne in lingerie: non certo una classica foto madre-figlia, ma vedere finalmente Madonna e Lourdes insieme ha fatto impazzire i fan.

Anche perché la didascalia che accompagna il post su Instagram sembra nascondere un progetto musicale che vedrebbe per la prima volta la pop star collaborare con la sua primogenita. “We’re in the band!!!” ha scritto la regina del pop sul suo profilo social. E subito i fan hanno ipotizzato che si tratti di un indizio: Lourdes Leone è pronta a lanciarsi nel mondo della musica? Se così fosse, sarebbe un debutto in grande stile.

Si tratta però soltanto di ipotesi, che non sono state né confermate né smentite dalle dirette interessate. Anche se, stando alle dichiarazioni rilasciate da Lourdes Leon al magazine Interview nell’ottobre 2021, al momento la musica non rientrerebbe nei suoi piani:

“Non ho un obiettivo specifico. Probabilmente dovrei. Dal punto di vista finanziario, fare la modella è una decisione intelligente. Mi piace essere molto pratica e quello della modella non è un mestiere che desidero, di per sé, ma mi torna molto utile. […] Non so ancora come mi sento a recitare, e per ora le proposte che mi sono arrivate sono ancora lì, oggetto di lunghe meditazioni. Penso che si tratti di trovare un ruolo che non sia troppo lontano da quello che sono già. Onestamente, gli attori mi infastidiscono davvero e non posso stargli vicino. Per quanto riguarda la musica, so cantare. Non mi interessa. Forse è qualcosa di troppo vicino a casa”.

Chissà se la venticinquenne abbia cambiato idea riguardo al proprio futuro o se il post di Madonna sia semplicemente stato mal interpretato. Lo scopriremo soltanto se e quando la pop star deciderà di raccontarlo.