Luca Argentero e Cristina Marino: curiosità sulla coppia del momento

Luca Argentero e Cristina Marino sono la coppia del momento in Italia, e DireDonna vuole svelarvi qualche curiosità, come la loro età, il loro lavoro e i profili Instagram. Insieme dal 2016, dopo essersi conosciuti sul set di un film, diventeranno presto genitori del loro primo figlio.

Cliccatissimi sul web, in queste ore tutti sono curiosi di saperne di più, dopo la loro partecipazione al programma C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Una delle rare apparizioni pubbliche della coppia, attivissima sui social, durante la quale sono apparsi affiatati e autoironici.

Ecco tutto quello che dovete sapere su Luca Argentero e Cristina Marino.

Come si sono conosciuti Luca e Cristina

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica, diretto da Neri Parenti. Luca, all’epoca ancora sposato con Myriam Catania, stava uscendo da un matrimonio inizialmente molto fortunato, finito con un divorzio consensuale, senza attriti o rancori. La nuova coppia è uscita allo scoperto nel 2016, e ora aspettano il loro primo figlio. L’annuncio social lo scorso 10 dicembre: “Io e te, diventiamo tre” ha scritto Luca su Instagram.

La loro differenza di età

Classe 1978 lui, 1991 lei, Luca e Cristina hanno 13 anni di differenza, ma per loro non è mai stato un problema. “Luca è fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale” aveva raccontato la Marino a Vanity Fair nel 2017. “È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più“.

Che lavoro fanno

Luca Argentero è oggi un acclamato attore di cinema e tv. Ha iniziato la sua carriera partecipando al Grande Fratello nel 2003, ma ha subito dimostrato che non era li solo per notorietà, ma per una vera passione: la recitazione. Dopo il debutto nella fiction Carabinieri, le porte del cinema si sono aperte per lui. Saturno Contro, Bianca come il latte, rossa come il sangue e Brave Ragazze sono solo alcuni dei titoli degli oltre 30 film che ha già girato. Non sono mancate le conduzioni di programmi tv come Le Iene.

Cristina Marino ha fatto la modella fin da giovanissima, e sta muovendo i primi passi nel cinema. Il suo debutto nel 2009, come protagonista del film Amore 14 di Federico Moccia.

Profili Instagram

Entrambi sono molto attivi su Instagram (@lucaargentero e @cristina_marino), dove condividono attimi privati e successi lavorativi. Non solo, molto patiti di sport, dedicano molto spazio ad una sorta di diario virtuale sul benessere e l’attività fisica, BefancyFit.