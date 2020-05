Madonna: positiva agli anticorpi da Coronavirus va a una festa di compleanno

Ottime notizie per tutti i fan di Madonna che potevano essere preoccupati per lo stato di salute della cantante. Durante la lettura di una pagina del suo “diario della quarantena”, infatti, l’artista ha rivelato di aver effettuato un test e di essere risultata positiva agli anticorpi del Coronavirus.

La musicista 61enne ha dunque affermato di volersi godere quanto più possibile la vita, respirando a pieni polmoni “l’aria da COVID-19“. Ricordiamo che al momento la presenza di anticorpi in un organismo testimonia solamente un precedente contatto con il virus (e quindi forse una residua contagiosità), mentre non è ancora stato stabilito se i suddetti possano conferire immunità, o quanto a lungo.

Nel suo filmato in bianco e nero, lungo due minuti e pubblicato su Instagram, Madonna siede dietro una macchina da scrivere e legge con calma il suo diario, per poi dare la sorprendente rivelazione in oggetto ai fan.

La cantante ha tenuto fede al proprio proposito, dato che poche ore dopo ha partecipato di persone alla festa di compleanno del suo amico Steven Klein. Il party dei 55 anni dell’uomo è stato trasmesso live via streaming, dunque migliaia di persone hanno potuto vedere Madonna presentarsi con una torta e abbracciare i presenti, tutti privi di mascherine.

Si può dire che quella esibita dalla leggendaria vocalist sia stata una leggerezza inqualificabile, tanto più che la donna, in un precedente post su Instagram, aveva svelato ai suoi follower di aver perso recentemente alcune persone care. Non è chiaro se queste siano scomparse a causa del virus, ma Madonna ha citato uno dei suoi cugini, il fratello del suo bodyguard, nonché Orlando Puerta, “una persona molto importante che ha giocato un ruolo fondamentale nella mia vita“.

La regine del pop ha trascorso questa quarantena insieme al giovane fidanzato Ahlamalik Williams, nonché con i suoi figli, le gemelle Estere e Stella, Mercy James, David Banda e Rocco.