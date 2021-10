I make up trend che piacciono alla generazione Y

Con la definizione “generazione Y” si indicano quelli meglio conosciuti come i Millennials, ovvero i nati dal 1981 fino ai primissimi anni ‘90. La definizione deriva dal fatto che i nati a partire dal 1982 sarebbero diventati maggiorenni di fatto nel III millennio, quindi si è iniziato a parlare di “generazione del nuovo millennio”.

Nonostante qualche giornalista abbia usato negli anni il termine millennial erroneamente per parlare dei nati dopo il 2000, i veri giovani del nuovo millennio sono quelli nati negli anni ‘80, in un periodo storico in cui il mondo abbandonava definitivamente l’analogico per abbracciare la tecnologia digitale e interattiva in tutte le sue forme.

Si tratta di una generazione multiculturale, abituata alla comunicazione globale e ben istruita. I millennials sono riusciti a buttare un occhio a quello che oggi è considerato già vintage ma sono cresciuti appieno con le nuove tecnologie, sono persone quindi in grado di destreggiarsi con abilità nel mondo digitale.

Chi sono le celebrities della generazione y

Per capire meglio i trend che amano i millennials, basta pensare ad alcuni personaggi che sono nati proprio in questa decade e che sono diventati delle vere e proprie celebrità attraverso i social: una su tutte è Chiara Ferragni, nata nel 1987. C’è anche Rihanna (nata nel 1988) che oltre a essere diventata una popstar di fama mondiale ha fondato una linea make up di successo come Fenty Beauty. E ancora Lady Gaga (1986) e Taylor Swift (1989), entrambe star internazionali della musica, e Jessica Alba (1981) e Jennifer Lawrence (1990), famose nel mondo del cinema. Quelli della generazione y sono tra i fautori dei trend make-up che più spopolano oggi.

Generazione y e make up trend

Quali sono dunque le tendenze in fatto di trucco più amate dai millennials? Vediamo i make up più irresistibili per questa fascia d’età.

La generazione y ama il make up rosso (per labbra e occhi)

Dalle tendenze e ricerche sui social network emerge un messaggio chiaro: i millennials amano il rosso in tutte le sue sfumature, sia per quanto riguarda le labbra che per quanto riguarda gli occhi. Via libera quindi a rossetti e ombretti di ogni tonalità di rosso. Provare per credere: di sicuro effetto magnetico è il trucco monocromatico fatto di base neutra con rossetto e ombretto (in questo caso rosso) della stessa tonalità.

Make up metallico, come nei gloriosi anni ‘80

La generazione y guarda al passato con enorme interesse per gli anni ‘80, una decade in cui sono state scritte le pagine più belle della storia della moda e della musica, in cui di fatto i millennials sono nati ma durante i quali erano troppo piccoli per viverli in tutta la loro bellezza. Ecco perché i nati in questo decennio amano il ritorno dei finish metallici nel make-up, per rivivere un po’ di quelle vibrazioni, ormai lontane ma più attuali che mai.

Base compatta e senza imperfezioni visibili

La generazione y cerca nel make up una base perfetta, senza imperfezioni visibili e che appaia allo stesso tempo naturale. Gettonatissimi i fondotinta leggeri e naturali ma anche quelli più coprenti, capaci di coprire quanto basta per regalare un effetto finale perfetto. L’effetto nude del make up no make up è apprezzatissimo.

La generazione y ama il mascara

A differenza della generazione successiva ai millennials (ovvero la generazione Z) l’oggetto del desiderio per la generazione y non è l’eyeliner, bensì il mascara: non importa che sia volumizzante, allungante o nutritivo, il mascara non può mancare nel trucco viso dei millennials, per uno sguardo elegante e occhi pronti a guardare al futuro con una marcia in più.